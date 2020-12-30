Зеленский остается лидером президентского рейтинга – опрос

Президент Украины Владимир Зеленский остается лидером президентского рейтинга. Об этом свидетельствуют опубликованные 30 декабря результаты опроса Киевского международного института социологии.
Если бы выборы состоялись в ближайшее воскресенье, действующего главу государства поддержали бы 27% украинцев, которые намерены голосовать и определились с выбором.
Второе место занял бы сопредседатель "Оппозиционной платформы – За жизнь" Юрий Бойко, которого готовы поддержать 14,7% опрошенных.
Третье место – у пятого президента Украины, нардепа от "Европейской солидарности" Петра Порошенко – 13,7%.
Следом идут глава политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктор Медведчук (8,7%), лидер "Батьківщини" Юлия Тимошенко (7,5%), лидер Радикальной партии Олег Ляшко (6,3%) и бывший премьер-министр Украины Владимир Гройсман (5,5%).
Рейтинг других кандидатов составляет менее 5%.
Опрос проводился с 17-го по 23 декабря методом личного интервью с использованием планшетов (САРРЕ). Всего опрошено 1200 респондентов, проживающих в 85 населенных пунктах всех регионов Украины, кроме оккупированного Крыма, по трехступенчатой стохастической выборке с квотным отбором на последней ступени, которая репрезентативна для населения страны в возрасте от 18 лет. В Луганской и Донецкой областях опрос проводился только на территории, контролируемой украинскими властями.
Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0,95 и без учета дизайн-эффекта) не превышает: 2,9% – для показателей, близких к 50%, 2,5% – для показателей, близких к 25%, 1,9% – для показателей, близких к 12%, 1,3% – для показателей, близких к 5%.
На президентских выборах, которые прошли 31 марта 2019 года, за Зеленского проголосовало 30,24% избирателей, за Порошенко – 15,95%. Они вышли во второй тур. Тимошенко поддержали 13,4% избирателей, Бойко – 11,67%, экс-министра обороны Анатолия Гриценко – 6,91%, бывшего главу СБУ Игоря Смешко – 6,04%.
Во втором туре, который состоялся 21 апреля, за Зеленского проголосовало 73,22% украинцев, за Порошенко – 24,45%.