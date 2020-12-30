ГОРДОН
 
 
ПОЛИТИКА

Зеленский остается лидером президентского рейтинга – опрос

Президента Украины Владимира Зеленского на выборах главы государства готовы поддержать 27% украинцев. Об этом свидетельствуют результаты опроса Киевского международного института социологии.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Зеленский набрал бы наибольшее количество голосов на выборах президента Украины
Зеленский набрал бы наибольшее количество голосов на выборах президента Украины
Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский остается лидером президентского рейтинга. Об этом свидетельствуют опубликованные 30 декабря результаты опроса Киевского международного института социологии.

Если бы выборы состоялись в ближайшее воскресенье, действующего главу государства поддержали бы 27% украинцев, которые намерены голосовать и определились с выбором.

Второе место занял бы сопредседатель "Оппозиционной платформы – За жизнь" Юрий Бойко, которого готовы поддержать 14,7% опрошенных.

Третье место – у пятого президента Украины, нардепа от "Европейской солидарности" Петра Порошенко – 13,7%.

Следом идут глава политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктор Медведчук (8,7%), лидер "Батьківщини" Юлия Тимошенко (7,5%), лидер Радикальной партии Олег Ляшко (6,3%) и бывший премьер-министр Украины Владимир Гройсман (5,5%).

Рейтинг других кандидатов составляет менее 5%.

Опрос проводился с 17-го по 23 декабря методом личного интервью с использованием планшетов (САРРЕ). Всего опрошено 1200 респондентов, проживающих в 85 населенных пунктах всех регионов Украины, кроме оккупированного Крыма, по трехступенчатой стохастической выборке с квотным отбором на последней ступени, которая репрезентативна для населения страны в возрасте от 18 лет. В Луганской и Донецкой областях опрос проводился только на территории, контролируемой украинскими властями.

Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0,95 и без учета дизайн-эффекта) не превышает: 2,9% – для показателей, близких к 50%, 2,5% – для показателей, близких к 25%, 1,9% – для показателей, близких к 12%, 1,3% – для показателей, близких к 5%.

На президентских выборах, которые прошли 31 марта 2019 года, за Зеленского проголосовало 30,24% избирателей, за Порошенко – 15,95%. Они вышли во второй тур. Тимошенко поддержали 13,4% избирателей, Бойко – 11,67%, экс-министра обороны Анатолия Гриценко – 6,91%, бывшего главу СБУ Игоря Смешко – 6,04%.

Во втором туре, который состоялся 21 апреля, за Зеленского проголосовало 73,22% украинцев, за Порошенко – 24,45%.

Теги: Юлия Тимошенко, Петр Порошенко, Виктор Медведчук, выборы, Владимир Гройсман, соцопрос, Юрий Бойко, Владимир Зеленский, КМИС
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Жива, практически здорова". Апина спустя два дня после вакцинации от коронавируса рассказала о самочувствии
"Жива, практически здорова". Апина спустя два дня после вакцинации от коронавируса рассказала о самочувствии
  "Сьогодні це ми". Вышел новый клип Pianoбой. Видео
  "Сьогодні це ми". Вышел новый клип Pianoбой. Видео
"Грациозная Наташа и сексуальный Тарзан". Королева показала интимное видео с мужем
"Грациозная Наташа и сексуальный Тарзан". Королева показала интимное видео с мужем
"Один сознательный – с маской, остальные – вакцинированные". Неузнаваемая Вайкуле рассказала о своих гномах
"Один сознательный – с маской, остальные – вакцинированные". Неузнаваемая Вайкуле рассказала о своих гномах
"Эстетика пошлоты", "Это для проституток?", "Тупо для бл...дей!". Maruv показала новые снимки в одежде своего бренда
"Эстетика пошлоты", "Это для проституток?", "Тупо для бл...дей!". Maruv показала новые снимки в одежде своего бренда
"Всему можно противостоять, кроме обнуления и смерти". Нагиев разместил в сети новогоднее поздравление
"Всему можно противостоять, кроме обнуления и смерти". Нагиев разместил в сети новогоднее поздравление
"Папа-юморист – горе в семье". Ткач подсказал дочери, как нужно красить губы, и показал, что из этого вышло
"Папа-юморист – горе в семье". Ткач подсказал дочери, как нужно красить губы, и показал, что из этого вышло
Звезда "Великолепного века" Узерли оголила живот на позднем сроке беременности
Звезда "Великолепного века" Узерли оголила живот на позднем сроке беременности
Хопкинс отметил 45 лет трезвости и рассказал, как бросил пить
Хопкинс отметил 45 лет трезвости и рассказал, как бросил пить
"Трудоспособность бешеная от маменьки". Сын Собчак рассказал Деду Морозу о себе
"Трудоспособность бешеная от маменьки". Сын Собчак рассказал Деду Морозу о себе
В новом сезоне сериала "Крепостная" роль главной героини исполнит другая актриса. Уже известно, кто заменит Ковальчук
В новом сезоне сериала "Крепостная" роль главной героини исполнит другая актриса. Уже известно, кто заменит Ковальчук
Фреймут рассказала, можно ли хлебом вымакивать остатки пищи
Фреймут рассказала, можно ли хлебом вымакивать остатки пищи
  Dzidzio расcказал, когда споет дуэтом с женой
  Dzidzio расcказал, когда споет дуэтом с женой
Уставшая от энергичных мальчиков Alyosha отправилась на прогулку вдвоем с дочерью
Уставшая от энергичных мальчиков Alyosha отправилась на прогулку вдвоем с дочерью
Алибасова госпитализировали с многочисленными травмами
Алибасова госпитализировали с многочисленными травмами
"Для меня главное – здоровье малышки. Про себя молчу!" Беременная супруга Джеджулы сделала заявление из больницы
"Для меня главное – здоровье малышки. Про себя молчу!" Беременная супруга Джеджулы сделала заявление из больницы
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
"Тина, что ты творишь!". Тина Кароль позировала с голой грудью
"Тина, что ты творишь!". Тина Кароль позировала с голой грудью
"Не толстая, а в положении", "Титямбы знатные". Фаны Maruv предположили, что она беременна
"Не толстая, а в положении", "Титямбы знатные". Фаны Maruv предположили, что она беременна
Мейхер показала свою маму, которая живет на две страны
Мейхер показала свою маму, которая живет на две страны
Полиция вскрыла дверь в квартиру Алибасова – СМИ
Полиция вскрыла дверь в квартиру Алибасова – СМИ
"Счастливые трусов не надевают", "С такой попкой можно все!" Тодоренко заинтриговала сеть провокационным пляжным снимком
"Счастливые трусов не надевают", "С такой попкой можно все!" Тодоренко заинтриговала сеть провокационным пляжным снимком
Jerry Heil в трусах с рюшами пожаловалась на отсутствие "жьопки". Фото
Jerry Heil в трусах с рюшами пожаловалась на отсутствие "жьопки". Фото
Алибасова госпитализировали с многочисленными травмами
Алибасова госпитализировали с многочисленными травмами
Шоптенко рассказала об отношениях со свекровью
Шоптенко рассказала об отношениях со свекровью
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS