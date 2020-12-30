Зеленский остается лидером президентского рейтинга – опрос

Президента Украины Владимира Зеленского на выборах главы государства готовы поддержать 27% украинцев. Об этом свидетельствуют результаты опроса Киевского международного института социологии.

Президент Украины Владимир Зеленский остается лидером президентского рейтинга. Об этом свидетельствуют опубликованные 30 декабря результаты опроса Киевского международного института социологии.

Если бы выборы состоялись в ближайшее воскресенье, действующего главу государства поддержали бы 27% украинцев, которые намерены голосовать и определились с выбором.

Второе место занял бы сопредседатель "Оппозиционной платформы – За жизнь" Юрий Бойко, которого готовы поддержать 14,7% опрошенных.

Третье место – у пятого президента Украины, нардепа от "Европейской солидарности" Петра Порошенко – 13,7%.

Следом идут глава политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктор Медведчук (8,7%), лидер "Батьківщини" Юлия Тимошенко (7,5%), лидер Радикальной партии Олег Ляшко (6,3%) и бывший премьер-министр Украины Владимир Гройсман (5,5%).

Рейтинг других кандидатов составляет менее 5%.

Опрос проводился с 17-го по 23 декабря методом личного интервью с использованием планшетов (САРРЕ). Всего опрошено 1200 респондентов, проживающих в 85 населенных пунктах всех регионов Украины, кроме оккупированного Крыма, по трехступенчатой стохастической выборке с квотным отбором на последней ступени, которая репрезентативна для населения страны в возрасте от 18 лет. В Луганской и Донецкой областях опрос проводился только на территории, контролируемой украинскими властями.

Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0,95 и без учета дизайн-эффекта) не превышает: 2,9% – для показателей, близких к 50%, 2,5% – для показателей, близких к 25%, 1,9% – для показателей, близких к 12%, 1,3% – для показателей, близких к 5%.

На президентских выборах, которые прошли 31 марта 2019 года, за Зеленского проголосовало 30,24% избирателей, за Порошенко – 15,95%. Они вышли во второй тур. Тимошенко поддержали 13,4% избирателей, Бойко – 11,67%, экс-министра обороны Анатолия Гриценко – 6,91%, бывшего главу СБУ Игоря Смешко – 6,04%.

Во втором туре, который состоялся 21 апреля, за Зеленского проголосовало 73,22% украинцев, за Порошенко – 24,45%.