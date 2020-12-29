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Зеленский присвоил звание "Герой Украины" членам экипажа, погибшим в авиакатастрофе МАУ

Звание "Герой Украины" президент Владимир Зеленкий присвоил членам экипажа, погибшим в авиакатастрофе самолета "Международных авиалиний Украины".

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В результате крушения самолета МАУ погибло 11 граждан Украины
В результате крушения самолета МАУ погибло 11 граждан Украины
Фото: EPA

29 декабря президент Украины Владимир Зеленский присвоил звание "Герой Украины" с вручением ордена "Золотая Звезда" членам экипажа, погибшим в авиакатастрофе самолета "Международных авиалиний Украины"Указ об этом опубликован на сайте главы государства.

Звание "Герой Украины" и орден "Золотая звезда" посмертно присвоены "за героизм и самоотверженные действия, проявленные при исполнении служебного долга":

  • командиру воздушного судна Владимиру Гапоненко;
  • командиру воздушного судна – пилоту-инструктору Алексею Наумкину;
  • второму пилоту Сергею Хоменко;
  • старшим бортпроводникам Екатерине Статник и Игорю Матькову;
  • бортпроводникам Денису Лыхны, Марии Микитюк, Валерии Овчарук и Юлии Сологуб.

Пассажирский самолет Boeing 737-800 рейса PS752 "Международных авиалиний Украины", который направлялся из Тегерана в Киев, разбился 8 января вблизи столицы Ирана. На борту находилось 167 пассажиров и девять членов экипажа. Никто не выжил. Среди погибших – 11 граждан Украины. Большинство пассажиров были гражданами Ирана и Канады.

Власти Ирана, утверждавшие сначала, что самолет разбился из-за технической неисправности, 11 января под давлением лидеров западных стран признали, что рейс PS752 был сбит иранской ракетой по ошибке.

23 июля Енин заявил, что расшифровка данных черных ящиков, которая завершилась во Франции, подтвердила незаконное вмешательство в работу пассажирского лайнера.

23 августа Организация гражданской авиации Ирана обнародовала серию данных, полученных с бортового диктофона и регистратора полетных данных самолета МАУ. Согласно записям, экипаж знал о нештатной ситуации и пытался контролировать самолет до последнего.

Иран заявлял, что согласен выплатить компенсацию за сбитый украинский пассажирский Boeing. Представитель министерства иностранных дел Ирана Аббас Мусави уточнил, что решение этого вопроса "займет время и имеет различные аспекты с технической и правовой точек зрения" а глава Центральной страховой организации Ирана Голамреза Сулеймани заявил, что авиакомпания МАУ не должна получить компенсацию от Ирана, так как сбитый иранскими военными Boeing застраховали европейские компании.

8 декабря Енин сообщил, что Иран отозвал предложение о выплате компенсаций семьям погибших в катастрофе.

Теги: самолет, авиакатастрофа, авиация, МАУ, авиалинии, Владимир Зеленский, погибшие, авиакомпания, крушение самолета МАУ в Иране, компенсация, экипаж, рейс
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