Зеленский в Борисполе почтил память погибших в авиакатастрофе в Иране украинцев

Президент Украины Владимир Зеленский отправился в международный аэропорт Борисполь, чтобы возложить цветы к фотографиям погибших в авиакатастрофе в Иране членов экипажа самолета Boeing 737-800 авиакомпании "Международные авиалинии Украины".

Президент Украины Владимир Зеленский посетил международный аэропорт Борисполь, где возложил цветы к фотографиям погибших в авиакатастрофе в Иране членов экипажа самолета Boeing 737-800 авиакомпании "Международные авиалинии Украины". Об этом сегодня сообщила пресс-служба Офиса президента на своей странице в Facebook.

"После завершения рабочего совещания по вопросам, связанным с катастрофой украинского самолета авиакомпании МАУ в Тегеране, президент Украины Владимир Зеленский отправился в международный аэропорт Борисполь, чтобы почтить память жертв трагедии. Там президент возложил цветы к фотографиям погибших", – говорится в сообщении.

Пассажирский самолет Boeing 737-800 рейса PS 752 "Международных авиалиний Украины" разбился 8 января вблизи Тегерана вскоре после взлета. В МИД Украины заявили, что выживших в результате авиакатастрофы нет.

На борту находилось 167 пассажиров и девять членов экипажа: 11 граждан Украины (два пассажира и девять членов экипажа), 63 – Канады, 82 – Ирана, три – Германии, 10 – Швеции, четыре – Афганистана, три – Великобритании. МАУ опубликовали полный список погибших в авиакатастрофе.

Офис генерального прокурора Украины начал расследование авиакатастрофы. Уголовное производство открыли по ч. 3 ст. 276 (нарушение правил безопасности движения или эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее гибель людей) Уголовного кодекса Украины.

В Организации гражданской авиации Ирана заявили, что не будут передавать американскому концерну Boeing бортовые самописцы – черные ящики с разбившегося самолета. В МИД Украины пояснили, что Иран не должен передавать их кому-либо, так как является основной страной в расследовании катастрофы. По словам Зеленского, Украина ожидает, что украинских специалистов привлекут к расшифровке черных ящиков разбившегося в Иране самолета.

Иранская национальная группа по расследованию авиационных происшествий обнародовала предварительный отчет о расследованиии авиакатастрофы самолета украинской компании МАУ: в самолете произошло возграние, которое видели свидетели происшествия. Траектория полета указывает на то, что самолет набрал высоту, а потом развернулся и направился обратно в аэропорт.