Основной версией причин катастрофы украинского лайнера в Иране является техническая неисправность – СМИ

Пять источников из служб безопасности в США, Канаде и Европе назвали причиной крушения украинского самолета в Иране техническую неисправность. Американская компания по спутниковому наблюдению за авиаперелетами Aireon передала заинтересованным странам данные о последних минутах самолета.

Один из экспертов заявил о наличии свидетельств перегрева двигателя Фото: ЕРА

По оценке западных спецслужб, самолет Boeing 737-800 компании "Международные авиалинии Украины" 8 января потерпел катастрофу из-за технической неисправности, а не был сбит ракетой. Об этом пишет Reuters со ссылкой на пять источников из служб безопасности – три американских, один европейский и один канадский.

По данным источника в Канаде, есть свидетельства перегрева одного из двигателей самолета.

Агентство напоминает, что самолет потерпел крушение спустя несколько часов после того, как Иран выпустил ракеты по американским базам в Ираке, что вызвало предположения о том, что самолет мог быть сбит.

Reuters пишет, что американская компания по спутниковому наблюдению за авиаперелетами Aireon собрала данные о последних минутах украинского лайнера и передала их заинтересованным странам.

Спутниковая система глобального слежения Aireon предоставляет более подробную информацию, чем та, что доступна на коммерческих веб-сайтах.

В 2019 году Aireon предоставила подробные данные о траектории полета разбившегося эфиопского самолета Boeing 737 MAX. На основании этих данных власти США и Канады смогли найти сходство происходившего с предыдущей катастрофой 737 MAX в Индонезии, отмечает агентство.

Пассажирский самолет Boeing 737-800 рейса PS 752 "Международных авиалиний Украины" разбился 8 января вблизи Тегерана вскоре после взлета. В МИД Украины заявили, что выживших в результате авиакатастрофы нет. Причины катастрофы пока неизвестны.

На борту находилось 167 пассажиров и девять членов экипажа: 11 граждан Украины (два пассажира и девять членов экипажа), 63 – Канады, 82 – Ирана, три – Германии, 10 – Швеции, четыре – Афганистана, три – Великобритании. МАУ опубликовали полный список погибших в авиакатастрофе.

Офис генерального прокурора Украины начал расследование авиакатастрофы. Уголовное производство открыли по ч. 3 ст. 276 (нарушение правил безопасности движения или эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее гибель людей) Уголовного кодекса Украины.

В Организации гражданской авиации Ирана заявили, что не будут передавать американскому концерну Boeing бортовые самописцы – черные ящики с разбившегося самолета. В МИД Украины пояснили, что Иран не должен передавать их кому-либо, так как является основной страной в расследовании катастрофы.

Киев направил в Иран украинский самолет со специалистами для расследования.

9 января в Иране национальная группа по расследованию авиационных происшествий обнародовала предварительный отчет о расследовании авиакатастрофы – причиной назвали возгорание на борту.