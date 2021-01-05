"Слуга народа" лидирует в парламентском рейтинге, "Украинская стратегия Гройсмана" обогнала Радикальную партию – опрос

Если бы парламентские выборы прошли в следующее воскресенье, в Верховную Раду прошли бы пять партий. Об этом свидетельствуют результаты опроса Социологической группы "Рейтинг", опубликованные 5 января.
Среди тех, кто намерен голосовать и определился с партией, результаты выглядят так:
Другие политсилы не набирают необходимые 5% голосов.
Опрос проводился 2–4 января по всей Украине, кроме временно оккупированных районов Донбасса и аннексированного Крыма. Методом CATI (телефонные интервью с использованием компьютера) было опрошено 2500 респондентов в возрасте от 18 лет. Ошибка репрезентативности исследования – не более 2%.
На последних парламентских выборах, которые состоялись в июле 2019 года, "Слугу народа" поддержали 43,16% избирателей, "Оппозиционную платформу – За жизнь" – 13,05%, "Батьківщину" – 8,18%, "Европейскую солидарность" – 8,1%, "Голос" – 5,82%. Другие партии не преодолели 5-процентный барьер.