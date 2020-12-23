Зеленский и Кличко лидируют в рейтинге доверия украинцев – опрос

Президенту Украины Владимиру Зеленскому доверяет 41% украинцев, мэру Киева Виталию Кличко – 30%. Об этом свидетельствуют результаты опроса Социологической группы "Рейтинг".

Президент Украины Владимир Зеленский и мэр Киева Виталий Кличко лидируют в рейтинге доверия украинцев. Об этом свидетельствуют опубликованные 23 декабря результаты опроса Социологической группы "Рейтинг".

Главе государства доверяют 41% опрошенных, столичному градоначальнику доверяют 30% респондентов.

Бывшему премьер-министру Украины Владимиру Гройсману доверяют 29% украинцев, спикеру Верховной Рады Дмитрию Разумкову доверяют 27% опрошенных.

Лидеру парламентской фракции "Батьківщина" Юлии Тимошенко доверяют 25% респондентов, сопредседателю парламентской фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь" Юрию Бойко соответственно – 24%, пятому президенту Украины, нардепу от "Европейской солидарности" Петру Порошенко – 23%, главе политсовета "Оппозиционной платформы – За жизнь" Виктору Медведчуку – 19%, премьер-министру Денису Шмигалю – 16%.

Опрос проводился с 16-го по 20 декабря среди населения Украины старше 18 лет во всех регионах, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Выборка репрезентативна по возрасту, полу и типу поселения. Всего опрошено 2000 респондентов методом личного формализованного интервью (face-to-face). Ошибка репрезентативности исследования: не более 2,2%.