Киевсовет поддержал инициативу Кличко о доплатах медикам до 5 тыс. грн, а также выделение 422 млн грн на борьбу с COVID-19

В 2020 году Киев выделил на борьбу с коронавирусной инфекцией COVID-19 839 млн грн, сообщил мэр столицы Виталий Кличко.

Медики киевских коммунальных медучреждений будут получать надбавки от города со следующего года. Соответствующую инициативу мэра Киева Виталия Кличко поддержал Киевсовет на внеочередной сессии 22 декабря, сообщила пресс-служба Киевсовета.

Депутаты поддержали внесение изменений в целевую программу "Здоровье киевлян" на 2020–2022 годы.

С января 2021-го ежемесячно медики будут получать надбавки к своей зарплате из городского бюджета: врачи – 5 тыс. грн, медсестры – 4 тыс. грн, младший медперсонал – 2 тыс. грн. Доплаты получат около 30 тыс. медиков Киева.

Кроме этого, Киевсовет направил дополнительно 422 млн грн на борьбу с коронавирусной инфекцией COVID-19, сообщает пресс-служба. Дополнительные средства появились в связи с уменьшением финансирования некоторых мероприятий программы "Здоровье киевлян" 2020–2022 годов. Деньги начнут использовать еще до конца этого года. Они предусмотрены для всех медучреждений, где лечат пациентов с COVID-19.

"В 2020 году мы уже выделили 417 млн грн из резервного фонда и бюджета столицы на борьбу с коронавирусом. Эти средства направили на приобретение лекарственных средств, медицинского оборудования, средств индивидуальной защиты, закупку ПЦР- и ИФА-тестов, кислородных концентраторов, на капитальный ремонт систем кислородоснабжения. Сегодня мы выделили дополнительные 422 млн грн. В сумме имеем 839 млн грн на спасение жизни и здоровья киевлян", – цитирует Кличко пресс-служба партии УДАР.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. По состоянию на 22 декабря число заболевших в Украине достигло 979 506 человек, 16 897 больных умерли, 600 288 выздоровели. В Киеве коронавирус подтвердили у 102 282 тыс. человек, 1749 заболевших умерли, 33 981 выздоровел.