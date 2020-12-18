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В "Европейской солидарности" заявили, что фракция добилась созыва сессии Киевсовета для выделения дополнительных 400 млн на борьбу с коронавирусом

422 млн помогут больницам Киева пережить переходный период "между бюджетами", когда будут локдаун и праздники, но киевляне продолжат болеть и нуждаться в неотложной медицинской помощи, отметила член фракции "Европейской солидарности" в Киевсовете Марина Порошенко.

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Марина Порошенко: Если такая сессия мэром будет поддержана и проведена, то наши больницы смогут реализовать средства на приобретение всего необходимого для борьбы с коронавирусом еще в этом году
Марина Порошенко: Если такая сессия мэром будет поддержана и проведена, то наши больницы смогут реализовать средства на приобретение всего необходимого для борьбы с коронавирусом еще в этом году
Фото: eurosolidarity.org

Во фракции "Европейская солидарность" Киевского городского совета заявили, что именно она стала инициатором созыва внеочередного заседания депутатов для выделения из бюджета более 400 млн грн на борьбу с коронавирусной инфекцией. Об этом партия сообщила 18 декабря на своем официальном сайте.

"Как сообщила 16 декабря председатель постоянной комиссии Киевсовета по вопросам здравоохранения и социальной политики Марина Порошенко, это стало возможным благодаря аудиту столичного бюджета-2020, который был проведен "Европейской солидарностью", – сказано в сообщении.

Марина Порошенко отметила, что выделить деньги необходимо еще в этом году.

"422 млн – это существенная сумма, которая поможет нашим больницам пережить этот переходный период между бюджетами, когда у нас будут локдаун, праздники, но киевляне продолжают болеть и нуждаются в неотложной медицинской помощи. Таким образом мы сможем, не снижая темпов оказания помощи, не снижая качества оказания помощи таким больным, пережить этот сложный период, пока пойдут новые поступления из бюджета 2021 года", – объяснила она.

В "Европейской солидарности" заявили, что именно эта фракция призвала мэра Киева Виталия Кличко провести внеочередное заседание как можно скорее.

"Мы приняли решение профильной комиссией по инициированию внеочередной сессии 21 декабря. Если такая сессия мэром будет поддержана и проведена, то наши больницы смогут реализовать средства на приобретение всего необходимого для борьбы с коронавирусом еще в этом году", – сказала Порошенко.

Кличко на брифинге в пятницу сообщил, что внеочередное заседание Киевсовета состоится 22 декабря.

Теги: медицина, бюджет, депутаты, Киевсовет, Марина Порошенко, деньги, больницы, Европейская солидарность, здравоохранение, коронавирус
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