Кличко: Киевские медики в следующем году должны дополнительно получать до 5 тыс. грн ежемесячно

Мэр Киева Виталий Кличко инициирует доплаты медицинским работникам Киева за счет городского бюджета, этот вопрос должен быть решен завтра на внеочередной сессии Киевсовета.

Виталий Кличко: Мы обязаны поддерживать наших медиков, которые в сложнейших условиях спасают здоровье и жизнь киевлян! Фото: kiev.klichko.org

На внеочередном заседании 22 декабря депутаты Киевсовета рассмотрят, в частности, вопрос об увеличении с января 2021 года доплат столичным медикам, сообщил мэр Киева Виталий Кличко во время онлайн-брифинга, пишет сайт политика.

"Парламент принял на прошлой неделе государственный бюджет Украины. Но сфера здравоохранения не получила должной финансовой поддержки. Такая ситуация – недопустима! И в столице мы такого допустить не можем. Поэтому я дал поручение департаменту здравоохранения и финансов КГГА проработать все возможности и представить предложения к проекту бюджета столицы на следующий год. Чтобы увеличить расходы на финансовую помощь медикам коммунальных больниц Киева. Речь идет о ежемесячных надбавках к зарплате, которую теперь, по реформе, медикам выплачивает государство. Я предложил, чтобы с января следующего года ежемесячно, дополнительно к своей зарплате, врачи получали – 5000 гривен, медсестры – 4000, младший медперсонал – 2000 гривен", – перечислил городской голова.

Он отметил, что если эти изменения об усилении социальной защиты медиков будут внесены в программу "Здоровье киевлян", в следующем году такую финансовую помощь будут получать 30 тысяч медицинских работников столицы.

"И этот вопрос мы должны рассмотреть и принять уже завтра – на внеочередном заседании Киевсовета, которое я созвал на 22 декабря. Мы обязаны поддерживать наших медиков, которые в сложнейших условиях спасают здоровье и жизнь киевлян! И мы делаем все, что возможно и зависит от нас. Убежден, депутаты Киевсовета проголосуют за решение о поддержке врачей, медсестер и младшего медицинского персонала. Без лишнего политиканства и манипуляций", – заявил Кличко.

Кличко на брифинге в пятницу сообщил, что внеочередное заседание Киевсовета состоится в первую очередь для распределения 400 млн грн на борьбу с коронавирусом.