ГОРДОН
 
 
Алексей Давиденко
Алексей Давиденко

Бизнесмен, экс-депутат Киевсовета.


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Рекрутеры по всей Украине засыпают врачей-анестезиологов вакансиями работы в Польше с зарплатой от 80 до 300 тыс. грн

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Вчера говорил со знакомым анестезиологом. Рекрутеры по всей стране засыпают врачей-анестезиологов вакансиями работы в Польше с мгновенной адаптацией и зарплатой от 80 до 300 тыс. грн. Аналогичная вакансия в частных клиниках Украины оценивается сейчас в 3–5 тыс. грн за смену. Именно эта специализация оказалась на первой линии борьбы с коронавирусом.

Товарищ говорит: ранее врачи зачастую отказывались от заманчивых предложений и ждали, что ситуация с кадрами и оплатой труда станет лучше. Но теперь, после провала всех обещаний по условиям работы и зарплате, аргументов оставаться больше нет.

Открыл утром вакансии. Украинский государственный центр занятости ищет врача-анестезиолога с опытом работы от двух лет в районный центр Винницкой области на полный день за зарплату в 5 тыс. грн в месяц.

5 тыс. грн в месяц на 10-м месяце борьбы с коронавирусом и после рассказов о достойной оплате труда для врачей. А рядом тут же, в этом же районном центре ищут охранника на зарплату 8,9 тыс. грн в месяц. Скажите, какая должна быть мотивация у врачей и дальше оставаться в государственной медицине на этой унизительной зарплате?!

Зачем?! Зачем врачам надо унижаться и намекать пациентам на доплаты в халат, если можно уйти в частную медицину или вообще уехать – и честно/законно получать рыночную оплату за свой труд?!

И вот на этом фоне приходит вдруг новость о выплате 170 млн грн бонуса Витренко. Я не имею ничего против бонусов для успешных топ-менеджеров, но какие же вы бл…ди.

170 млн – это 4250 врачей инфекционных отделений могли бы получить в декабре доплату по 40 тыс. грн каждый. Доплату, за которую вам бы кривого слова не сказали. Простили бы вам многое – аплодировали бы вам стоя. Доплату, которую вы, суки из Кабмина и ОП, обещаете им ежемесячно, начиная с марта 2020 года.

Это именно вы принуждаете врачей уходить с любимой работы и валить из родной страны.

Запомните: до тех пор, пока охранник в этой стране будет получать больше учителя и врача, мы все будем жить в невежестве, болезнях и говне.

Источник: Алексей Давиденко / Facebook

Опубликовано с личного разрешения автора

Теги: Украина, Польша, медицина, зарплата, выплаты, инфекция, врачи, Алексей Давиденко, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, коронавирус
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