В Кабмине рассказали, кому из украинцев в 2021 году повысят зарплату

В бюджете на 2021 год заложено повышение зарплат для работников сферы образования и медицины, рассказал министр финансов Сергей Марченко.

В государственном бюджете Украины на 2021 год предусмотрено повышение зарплат для двух категорий населения. Об этом министр финансов Сергей Марченко рассказал телеканалу "Украина 24".

"Каждый найдет в этом бюджете что-то для себя. Работники образования найдут повышение зарплат на 26%, медики — на 30%. Найдут социальную защиту незащищенные категории населения, такие как пенсионеры. То есть это бюджет, который позволяет нам сбалансировать все основы государственной политики в одном конкретном документе и по нему четко идти", – сообщил министр.

Также он отметил, что этот бюджет предусматривает 100 млрд на капитальные инвестиции.

По данным (.xlsx) госстата, средняя зарплата медиков в июле – сентябре этого года составляла 8779 грн, работников образования – 9249 грн.

Проект госбюджета на 2021 год опубликовали 14 сентября. Верховная Рада Украины 5 ноября приняла проект в первом чтении, а 15 декабря – во втором.

Доходы бюджета предусмотрены на уровне 1,092 трлн грн, расходы – 1,328 трлн грн. Прожиточный минимум с 1 января устанавливается на уровне 2189 грн, а минимальная зарплата – 6 тыс. грн, говорится на сайде Рады.