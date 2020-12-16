ГОРДОН
 
 
ДЕНЬГИ

В Кабмине рассказали, кому из украинцев в 2021 году повысят зарплату

В бюджете на 2021 год заложено повышение зарплат для работников сферы образования и медицины, рассказал министр финансов Сергей Марченко.

Зарплаты медиков должны вырасти на 30%
Зарплаты медиков должны вырасти на 30%
Фото: depositphotos.com

В государственном бюджете Украины на 2021 год предусмотрено повышение зарплат для двух категорий населения. Об этом министр финансов Сергей Марченко рассказал телеканалу "Украина 24".

"Каждый найдет в этом бюджете что-то для себя. Работники образования найдут повышение зарплат на 26%, медики — на 30%. Найдут социальную защиту незащищенные категории населения, такие как пенсионеры. То есть это бюджет, который позволяет нам сбалансировать все основы государственной политики в одном конкретном документе и по нему четко идти", – сообщил министр.

Также он отметил, что этот бюджет предусматривает 100 млрд на капитальные инвестиции.

По данным (.xlsx) госстата, средняя зарплата медиков в июле – сентябре этого года составляла 8779 грн, работников образования – 9249 грн.

Проект госбюджета на 2021 год опубликовали 14 сентября. Верховная Рада Украины 5 ноября приняла проект в первом чтении, а 15 декабря – во втором.

Доходы бюджета предусмотрены на уровне 1,092 трлн грн, расходы – 1,328 трлн грн. Прожиточный минимум с 1 января устанавливается на уровне 2189 грн, а минимальная зарплата – 6 тыс. грн, говорится на сайде Рады.

Теги: Украина, образование, госбюджет, зарплата, медики, Сергей Марченко
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Можете не спорить". Каминская назвала следующего победителя "Танцев со звездами"
"Можете не спорить". Каминская назвала следующего победителя "Танцев со звездами"
Сеитаблаев поделился совместным фото с младшей дочерью
Сеитаблаев поделился совместным фото с младшей дочерью
Фреймут показала, как можно и нельзя аплодировать, согласно этикету
Фреймут показала, как можно и нельзя аплодировать, согласно этикету
Возлюбленная "танцующего миллионера" Вакки настучала ему по голове ложками. Видео
Возлюбленная "танцующего миллионера" Вакки настучала ему по голове ложками. Видео
Мадонна показала портреты приемных дочерей
Мадонна показала портреты приемных дочерей
"Садомазо к лицу", "Бедный Богомол". Собчак предстала в брутальном образе
"Садомазо к лицу", "Бедный Богомол". Собчак предстала в брутальном образе
Группа "Бамбинтон" попала в ДТП из-за сильного гололеда
Группа "Бамбинтон" попала в ДТП из-за сильного гололеда
Участница дуэта Anna Maria в фотосессии для украинского журнала впервые показала мужа и трехлетнего сына
Участница дуэта Anna Maria в фотосессии для украинского журнала впервые показала мужа и трехлетнего сына
Паперный о пандемии: Есть надежда, что люди станут чистоплотнее
Паперный о пандемии: Есть надежда, что люди станут чистоплотнее
68-летняя жена Осборна заразилась коронавирусом, а 72-летний Осборн – нет
68-летняя жена Осборна заразилась коронавирусом, а 72-летний Осборн – нет
Елизавета II определилась, кто из членов королевской семьи будет представлять ее интересы на официальных мероприятиях – СМИ
Елизавета II определилась, кто из членов королевской семьи будет представлять ее интересы на официальных мероприятиях – СМИ
  Остапчук рассказал, как относится к украинским артистам, работающим в России
  Остапчук рассказал, как относится к украинским артистам, работающим в России
  В День святого Николая на Софийской площади в Киеве состоится концерт классической музыки
  В День святого Николая на Софийской площади в Киеве состоится концерт классической музыки
  "Он меня столько раз посылал на три буквы!" Ахеджакова расплакалась на похоронах Гафта, назвав его самым красивым мужчиной своего поколения
  "Он меня столько раз посылал на три буквы!" Ахеджакова расплакалась на похоронах Гафта, назвав его самым красивым мужчиной своего поколения
Цимбалюк показал, как восстанавливает фигуру после "Танцев со звездами"
Цимбалюк показал, как восстанавливает фигуру после "Танцев со звездами"
Свитолина исполнила танец живота с бутылкой на голове. Видео
Свитолина исполнила танец живота с бутылкой на голове. Видео
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
"Вынула импланты", "Ушли лишние килограммы, и грудь уменьшилась намного", "Милый пуделек". Каменских станцевала перед камерой
"Вынула импланты", "Ушли лишние килограммы, и грудь уменьшилась намного", "Милый пуделек". Каменских станцевала перед камерой
"Раздвинутые ноги должны радовать одного человека. И вы его знаете, да и мы тоже". Фаны Джанабаевой раскритиковали ее фотосет
"Раздвинутые ноги должны радовать одного человека. И вы его знаете, да и мы тоже". Фаны Джанабаевой раскритиковали ее фотосет
Сын Пугачевой и Галкина исполнил свою любимую украинскую песню
Сын Пугачевой и Галкина исполнил свою любимую украинскую песню
"Мы достигли дна!" Петросян впервые подробно объяснил, откуда узнал о "сгнившем Джигарханяне"
"Мы достигли дна!" Петросян впервые подробно объяснил, откуда узнал о "сгнившем Джигарханяне"
Как выглядит сваха жены Медведчука. Опубликованы фото
Как выглядит сваха жены Медведчука. Опубликованы фото
Пресняков заявил, что является отцом четверых детей
Пресняков заявил, что является отцом четверых детей
  "Он меня столько раз посылал на три буквы!" Ахеджакова расплакалась на похоронах Гафта, назвав его самым красивым мужчиной своего поколения
"Он меня столько раз посылал на три буквы!" Ахеджакова расплакалась на похоронах Гафта, назвав его самым красивым мужчиной своего поколения
"Эротично массируете и делаете приятно". Клопотенко показал, как приготовить закуску из вешенок к новогоднему столу
"Эротично массируете и делаете приятно". Клопотенко показал, как приготовить закуску из вешенок к новогоднему столу
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS