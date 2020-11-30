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Одобренный Кабмином госбюджет предает медиков – глава Федерации свободных медпрофсоюзов Панасенко

Запас прочности человеческого и профессионального ресурса может быстро иссякнуть, и тогда досрочные парламентские и президентские выборы будут не за горами, заявил глава Федерации свободных медицинских профсоюзов Олег Панасенко, комментируя проект государственного бюджета Украины на 2021 год, который подал в парламент Кабинет Министров.

Олег Панасенко: Медики получают зарплаты ниже даже уровня средней зарплаты в Украине
Олег Панасенко: Медики получают зарплаты ниже даже уровня средней зарплаты в Украине
Фото: Олег Панасенко / Facebook

Одобрение правительством Украины госбюджета на 2021 год без учета средств на повышение заработной платы медиков можно считать готовностью к предательству, пишет на своей странице в Facebook председатель Свободного профсоюза медицинских работников Украины Олег Панасенко.

"По информации Свободного профсоюза медицинских работников Украины, Кабмин и провластные депутаты готовы предать медиков во время коронавирусной инфекции, – написал он. – Кабинет Министров и Верховная Рада обязаны обратить внимание на тех, кто сегодня спасает жизни украинцев в период наибольшего бедствия, и немедленно пересмотреть государственный бюджет – 2021 и дать медикам надежду. Предостерегаем власть: запас прочности человеческого и профессионального ресурса может быстро иссякнуть, и тогда досрочные парламентские и президентские выборы будут не за горами".

По его мнению, такой проект бюджета от Кабинета Министров противоречит заявлению президента Украины Владимира Зеленского, который 20 октября утверждал, что зарплата врача должна составлять не менее 20 тыс. грн. Также на повышении заработной платы медиков постоянно настаивает министр здравоохранения Максим Степанов, отметил глава профсоюза.

Он напомнил, что в запросе Минздрава были заложены в бюджет зарплаты на уровне:

  • 23 тыс. грн для врачей,
  • 15 тыс. грн для медицинских сестер,
  • 11–12 тыс. грн для младших медицинских работников.
В редакции бюджета, которую Кабмин отправил на голосование в Верховную Раду, средства на такое повышение заработной платы не предусмотрены, сообщил сегодня Степанов.

По мнению Панасенко, ситуация с эпидемией в Украине является вопросом национальной безопасности.

"Главной движущей силой в борьбе с COVID-19 являются именно медики. Сегодня работники здравоохранения выходят на работу сверхурочно. Излечивая украинцев с COVID-19, ежеминутно подвергаются смертельной опасности, а иногда уходят из жизни из-за этой болезни. При этом медики получают зарплаты ниже даже уровня средней зарплаты в Украине. Это не имеет ничего общего ни со здравым смыслом, ни со справедливостью, ни с человеческой моралью", – подчеркнул он.

По данным Национальной службы здоровья Украины, с апреля по сентябрь 2020 года средняя заработная плата медиков, которые оказывают специализированную помощь в украинских больницах, составляла около 9 тыс. грн до вычета налогов, зарплата руководителей учреждений – 23,5 тыс. 

Проект госбюджета на 2021 год опубликовали 14 сентября. Верховная Рада Украины 5 ноября приняла проект в первом чтении.

26 ноября Кабинет Министров на внеочередном заседании утвердил доработанный проект госбюджета: доходы увеличили до 1,092 трлн грн, расходы снизили до 1,328 трлн грн. Документ согласован с Международным валютным фондом, сообщили в Минфине.

Сейчас фракции парламента изучают законопроект, на этой неделе вносить его в Раду не будут.

Теги: Верховная Рада, Кабинет Министров, медицина, госбюджет, зарплата, эпидемия, законопроект, медики, Максим Степанов, больницы, Олег Панасенко, здравоохранение, коронавирус
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