Рада не будет рассматривать проект госбюджета на этой неделе – Разумков

Верховная Рада может рассмотреть доработанный проект закона о государственном бюджете Украины на 2021 год на внеочередном заседании на следующей неделе или на одном из очередных заседаний в период с 14-го по 18 декабря, рассказал спикер парламента Дмитрий Разумков.

Верховная Рада не будет рассматривать на этой неделе проект госбюджета Украины на 2021 год. Об этом на согласительном совете парламента 30 ноября заявил спикер Рады Дмитрий Разумков, передает корреспондент издания "ГОРДОН".

Разумков отметил, что доработанный проект закона о госбюджете на следующий год в Раду поступил 27 ноября, с опозданием на неделю.

"Согласно действующему законодательству и [следуя] здравому смыслу, народные депутаты должны ознакомиться с этим документом. Детально изучить его, чтобы определиться со своей позицией о его поддержке или замечаниями. На этой неделе физически мы его рассмотреть не сможем – по закону на это отводится 10 дней. И просто быстрее мы это сделать не получится, потому что это большой и важный документ. Поэтому мы его будем рассматривать или на следующей пленарной [в период с 14-го по 18 декабря] или на следующей непленарной неделе [7–11 декабря] на внеочередном заседании, если будем видеть поддержку и возможность его принятия", – сказал спикер.

По состоянию на сегодня все фракции "взяли тайм-аут, чтобы детально изучить документ", добавил он.

Проект госбюджета на 2021 год опубликовали 14 сентября. Верховная Рада Украины 5 ноября приняла проект в первом чтении.

26 ноября Кабинет Министров на внеочередном заседании утвердил доработанный проект госбюджета: доходы увеличили до 1,092 трлн грн, расходы снизили до 1,328 трлн грн. Документ согласован с Международным валютным фондом, сообщили в Минфине.