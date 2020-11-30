ГОРДОН
 
 
ПОЛИТИКА

Арахамия о госбюджете: Если бы не было коронавируса, можно было бы придумать квантовый скачок

За международные кредиты в условиях пандемии COVID-19 борется весь мир, подчеркнул глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.

Украина живет в долг, отметил Арахамия
Украина живет в долг, отметил Арахамия
Фото: Слуга Народу / Facebook

Сбалансировать государственный бюджет Украине помешала пандемия коронавирусной инфекции. Об этом 28 ноября заявил в эфире телеканала "Украина 24" народный депутат Украины, глава фракции "Слуга народа" в Верховной Раде Давид Арахамия.

"Живем в долг. Ну, к большому сожалению, 10 лет вели к этому. Может быть, больше 10 лет. И это сейчас коронавирус. Если бы не было коронавируса, можно было бы придумать какой-то такой квантовый скачок, антикризисную какую-то программу, которая позволяла бы снижать [дефицит бюджета]. А сегодня, поскольку весь мир борется за эти заемные деньги, для всех очень сложная ситуация", – сказал он.

Нардеп раскритиковал предложения "фаталистов" объявить в Украине дефолт и вместо возвращения денег по международным заимствованиям "реинвестировать куда-то вовнутрь".

"Так только людям кажется, что просто линейно считают, что вот тут 700 миллиардов, которые нужно отдать, они не понимают, что как только вы объявите хотя бы преддефолтное состояние, сколько всего схлопнется. Большие корпорации, компании, рабочие места, и так далее, это все приведет к неуправляемому хаосу вообще. Но, тем не менее, в парламенте есть много оппозиционеров, которые хотят и толкают намеренно, и ненамеренно, и верят вот в эту вот историю – давайте всем простим наши долги", – объяснил Арахамия.

Проект госбюджета на 2021 год опубликовали 14 сентября. Верховная Рада Украины 5 ноября приняла проект в первом чтении.

В первоначальной версии доходы бюджета были предусмотрены на уровне 1,071 трлн грн, расходы – 1,350 трлн грн. В утвержденной ко второму чтению редакции доходы были увеличены до 1,092 трлн грн, расходы снижены до 1,328 трлн грн.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По состоянию на 30 ноября в стране зарегистрировано 732 625 случаев коронавирусной инфекции, из них 9946 – за последние сутки. С начала эпидемии скончалось 12 327 пациентов с COVID-19, выздоровело 345 149 человек.

Теги: госбюджет, эпидемия, бюджет, дефолт, долги, деньги, кредиты, Давид Арахамия, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, пандемия, коронавирус
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
  Луценко рассказала о своих табу в сексе
  Луценко рассказала о своих табу в сексе
Сто тысяч гривен за лучшую увертюру. В Украине объявлен конкурс для композиторов
Сто тысяч гривен за лучшую увертюру. В Украине объявлен конкурс для композиторов
Шеф-повар Елизаветы II показал, как приготовить рождественский пудинг. Видео
Шеф-повар Елизаветы II показал, как приготовить рождественский пудинг. Видео
"Приятно смотреть". Пугачева перед камерой сделала сыну массаж ног
"Приятно смотреть". Пугачева перед камерой сделала сыну массаж ног
"Мы умеем красиво проигрывать". Санина прокомментировала финал "Танцев со звездами"
"Мы умеем красиво проигрывать". Санина прокомментировала финал "Танцев со звездами"
  Ради Могилевской ее команда на "Лиге смеха" побрилась налысо
  Ради Могилевской ее команда на "Лиге смеха" побрилась налысо
"Невидимое кольцо сжимало шею". Огневич рассказала, как лечила COVID-19
"Невидимое кольцо сжимало шею". Огневич рассказала, как лечила COVID-19
"Леди Гага, Мадонна, Pink. Onuka". Фаны Поляковой гадают, чей образ она повторила для шоу "Маска"
"Леди Гага, Мадонна, Pink. Onuka". Фаны Поляковой гадают, чей образ она повторила для шоу "Маска"
"Все-таки сняла с него скальп". Королева сменила имидж, удивив сходством с Тарзаном
"Все-таки сняла с него скальп". Королева сменила имидж, удивив сходством с Тарзаном
"Душевно". Пресняков показал жену, детей, родителей и тещу
"Душевно". Пресняков показал жену, детей, родителей и тещу
Ходьба, питье и проветривание. Заразившаяся коронавирусом Гвоздева рассказала о своем лечении
Ходьба, питье и проветривание. Заразившаяся коронавирусом Гвоздева рассказала о своем лечении
Борющийся с COVID-19 Ширвиндт: Идет генеральная репетиция апокалипсиса
Борющийся с COVID-19 Ширвиндт: Идет генеральная репетиция апокалипсиса
  Как выступили победители "Детского Евровидения". Видео
  Как выступили победители "Детского Евровидения". Видео
"На Кузьмина похожа". Подписчики Галкина заявили, что Пугачева напоминает им известного музыканта
"На Кузьмина похожа". Подписчики Галкина заявили, что Пугачева напоминает им известного музыканта
Пользователи сети раскритиковали Потапа за намерение сотрудничать с Бузовой
Пользователи сети раскритиковали Потапа за намерение сотрудничать с Бузовой
Жена Бардаша показала живот на позднем сроке беременности
Жена Бардаша показала живот на позднем сроке беременности
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
"Красавчик! Повезло с женой". 75-летний Петросян удивил подписчиков модным образом
"Красавчик! Повезло с женой". 75-летний Петросян удивил подписчиков модным образом
"Я – молодой практикант, пришел в школу, там стоит Димопулос. Красивая девочка". Потап рассказал, как проходил практику в школе на Русановке
"Я – молодой практикант, пришел в школу, там стоит Димопулос. Красивая девочка". Потап рассказал, как проходил практику в школе на Русановке
"Всегда буду помнить нашу первую встречу". Подкопаева показала 15-летнего сына
"Всегда буду помнить нашу первую встречу". Подкопаева показала 15-летнего сына
Пугачева показала, как выглядит после бани
Пугачева показала, как выглядит после бани
  "Знали, о чем говорят". Лоу заявил, что ученые предупреждали сценаристов "Заражения" о реальной пандемии
"Знали, о чем говорят". Лоу заявил, что ученые предупреждали сценаристов "Заражения" о реальной пандемии
Украинскому шахматисту предлагали сыграть в сериале от Netflix "Ход королевы"
Украинскому шахматисту предлагали сыграть в сериале от Netflix "Ход королевы"
29-летняя alyona alyona попала в рейтинг украинского Forbes "30 до 30"
29-летняя alyona alyona попала в рейтинг украинского Forbes "30 до 30"
Гайтана посоветовала для укрепления иммунитета полезный фрукт
Гайтана посоветовала для укрепления иммунитета полезный фрукт
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS