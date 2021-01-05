Зеленский лидирует в президентском рейтинге – опрос

Если бы выборы президента проходили в ближайшее воскресенье, за нынешнего главу государства Владимира Зеленского проголосовало бы 26,2% тех, кто намерен участвовать в выборах и определился с кандидатом, сообщили в Социологической группе "Рейтинг".

Президент Украины Владимир Зеленский лидирует в президентском рейтинге. Об этом свидетельствуют результаты опроса Социологической группы "Рейтинг", опубликованные 5 января.

Если бы выборы президента проходили в ближайшее воскресенье, за Зеленского проголосовало бы 26,2% тех, кто намерен участвовать в выборах и определился с кандидатом.

На втором месте сопредседатель парламентской фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь" Юрий Бойко (16,6%), на третьем – пятый президент Украины, нардеп от "Европейской солидарности" Петр Порошенко (13,3%), на четвертом – лидер парламентской фракции "Батьківщина" Юлия Тимошенко (10,5%), на пятом – бывший глава Службы безопасности Украины, лидер партии "Сила и честь" Игорь Смешко (6,4%), на шестом – экс-премьер-министр Владимир Гройсман (6,1%), на седьмом – лидер Радикальной партии Олег Ляшко (4,7%), на восьмом – шоумен, экс-кандидат в мэры Киева Сергей Притула (4,1%), на девятом – лидер ВО "Свобода" Олег Тягнибок (2,6%), на десятом – мэр Киева Виталий Кличко (2,3%).

7,3% проголосовали бы за другого кандидата, 8,5% всех опрошенных ответили, что не голосовали бы.

Опрос проводился 2–4 января по всей Украине, кроме временно оккупированных районов Донбасса и аннексированного Крыма. Методом CATI (телефонные интервью с использованием компьютера) было опрошено 2500 респондентов в возрасте от 18 лет. Ошибка репрезентативности исследования – не более 2%.

На президентских выборах, которые прошли 31 марта 2019 года, за Зеленского проголосовало 30,24% избирателей, за его оппонента, пятого президента Украины Петра Порошенко – 15,95%. Они вышли во второй тур. Во втором туре, который состоялся 21 апреля, за Зеленского проголосовало 73,22% украинцев, за Порошенко – 24,45%.