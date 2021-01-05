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ПОЛИТИКА

"Не смог бы помочь стране". Автор "белорусских пленок" рассказал, почему не опубликовал их до убийства Шеремета

Автор так называемых "белорусских пленок" о вероятной причастности белорусских спецслужб к убийству журналиста Павла Шеремета Игорь Макар сообщил, что запись уже прошла международную экспертизу на подлинность.

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Шеремет погиб 20 июля 2016 года в Киеве в результате подрыва машины
Шеремет погиб 20 июля 2016 года в Киеве в результате подрыва машины
Фото: EPA

Бывший сотрудник белорусского спецназа Игорь Макар, который ранее обнародовал пленки о возможной причастности КГБ Беларуси к убийству украинского журналиста Павла Шеремета, в эфире телеканала "Украина 24" рассказал подробности получения записей.

"Именно белорусские спецслужбы в 2012 году планировали убийство, физическое устранение тех людей, которые перечислены на пленках. Также там был [российский политолог] Андрей Суздальцев, которого на записи нет, но у меня есть информация, что планировалось его убийство. То, что это могло быть сделано путем заказа, – я это подтверждаю", – отметил Макар.

Он отметил, что пленки были обнародованы только сейчас, так как, по его мнению, их публикация в 2012–2013 годах ничем бы не помогла Беларуси.

"Получив эти данные 2012 года, прослушав, я услышал там имя моего друга Олега Алкаева, я понял, что мне нужно сохранить ему жизнь, обратился к американским дипломатам, передал информацию. Позже я узнал, что Алкаев получил сообщение от уголовной полиции, что ему нужна охрана, нельзя выезжать с территории Германии. Также я назвал имена всех тех, кого планировалось устранить. Вчера мне говорили, что я бы мог путем публикации спасти жизнь Павлу Шеремету. Думаю, что если бы я тогда, в 2012-м или 2013 году, опубликовал данную запись, не смог бы сегодня помочь своей стране", – заявил он.

Он отметил, что для того, чтобы опубликовать эту информацию, нужно было быть уверенным, что людям, которые имеют отношение к разговору, не будет угрожать опасность.

"Данная запись оригинальная, была проделана международная экспертиза, она дала положительные результаты. И будет в дальнейшем, если необходимо, проведена биометрическая экспертиза, потому что есть устройство, на которое производилась запись. Также я вчера общался с украинскими дипломатами, могу предполагать, что это были какие-то представители спецслужб, в ходе наших бесед были достигнуты договоренности, что я лично дам показания в Украине в Генпрокуратуре, а также предоставлю любую другую информацию, которую получу и которая будет доказательством того, что заказчиком преступления являются белорусские спецслужбы", – заявил Макар.

По словам экс-спецназовца, американские дипломаты и спецслужбы знали об этих записях с 2012 года.

"Также я сегодня смотрел выступление Андрея Суздальцева, он говорит, и я с ним согласен, что американская сторона сообщила об этом России, по поводу убийства Шеремета, но к сожалению, мы видим, что произошло", – добавил он.

Бельгийское издание EUobserver 4 января 2021 года опубликовало аудиозаписи разговоров бывшего главы КГБ Беларуси Вадима Зайцева (2008–2012), в которых, в частности, обсуждалась возможность убийства Шеремета. Как утверждает издание, разговоры записывались скрытым устройством 11 апреля 2012 года во время инструктажа сотрудников контртеррористического подразделения КГБ "Альфа" в минском офисе Зайцева.

Как следует из слов бывшего главы КГБ, в 2012 году готовились операции по устранению ряда политических оппонентов Лукашенко на территории других государств. Как отметил Зайцев, задачу по организации политических убийств перед КГБ поставил непосредственно Лукашенко. На это он выделил $1,5 млн.

Нацполиция Украины заявила, что получила информацию издания EUobserver. На данный момент Нацполиция получила разрешение на проведение следственных действий в одной из европейских стран, однако не уточнила, в какой именно.

Директор департамента коммуникации Министерства внутренних дел Артем Шевченко заявил, что информация журналистов "подтверждает основную версию следствия, что наши обвиняемые действовали не самостоятельно, а выполняли определенный преступный замысел определенных неустановленных лиц".

Замминистра внутренних дел Украины Антон Геращенко сказал, что эта версия никак не влияет на статус подозреваемых по делу Шеремета, поскольку "касается возможных вариантов того, кто был заказчиком убийства, а не его исполнителем".

Шеремет погиб 20 июля 2016 года в Киеве в результате подрыва машины, принадлежавшей сооснователю издания "Украинская правда", гражданской жене журналиста Алене Притуле. Прокуратура квалифицировала инцидент как умышленное убийство, совершенное способом, опасным для жизни многих людей.

12 декабря 2019 года министр внутренних дел Украины Арсен Аваков сообщил о задержании подозреваемых в причастности к убийству Шеремета. Позже в тот же день Нацполиция назвала имена вероятных причастных: это музыкант и доброволец Андрей Антоненко, военная медсестра Яна Дугарь, а также врач и волонтер Юлия Кузьменко. Все они были арестованы. Фигуранты заявляют, что непричастны к убийству Шеремета.

Со временем Кузьменко выпустили из СИЗО под круглосуточный домашний арест, Дугарь – под личное обязательство, Антоненко находится под стражей почти год. Последний раз меру пресечения для всех троих продлили до 7 февраля.

Теги: Россия, Украина, Беларусь, убийство, Павел Шеремет, КГБ, экспертиза, преступление, спецслужбы
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