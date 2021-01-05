Страны Персидского залива возобновили отношения с Катаром

На саммите в Саудовской Аравии подписано соглашение о прекращении дипломатического бойкота Катара.

Кризис в отношениях арабских стран Персидского залива завершился спустя 3,5 года Скриншот: english.alarabiya.net

На саммите Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива, в саудовском городе Эль-Уля, сегодня, 5 января, подписано соглашение о прекращении дипломатического бойкота Катара, сообщает Al Arabiya.

В саммите принимают участие представители Бахрейна, ОАЭ, Кувейта, Омана, Саудовской Аравии, а также эмир Катара Тамим бин Хамад Аль-Тани – впервые с 2017 года.

Соглашение о примирении предусматривает снятие блокады, открытие воздушного пространства и морских и сухопутных границ с Катаром.

"Я благодарю лидеров стран Персидского залива за эти смелые шаги. Саммит сыграл важную роль в укреплении братства и стабильности в регионе", – заявил председательствующий на саммите наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман.

На саммите присутствовал старший советник президента США Джаред Кушнер, который участвовал в переговорах.

В начале июня 2017 года о разрыве дипломатических отношений с Катаром заявили 10 государств: Саудовская Аравия, Египет, ОАЭ, Бахрейн, Йемен, Ливия, Мальдивы, Маврикий, Мавритания и Коморские острова. Они обвиняли катарские власти в поддержке деятельности йеменских повстанцев-хуситов, "спонсируемых Ираном" террористов, а также группировок "Аль-Каида" и "Исламское государство". Саудовская Аравия, ОАЭ, Бахрейн и Египет прервали дипломатические и экономические связи с Кувейтом и закрыли границы с ним.

Власти Катара неоднократно отвергали эти обвинения, называя их беспочвенными.