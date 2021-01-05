Зеленский получил более 4 млн грн роялти от "Квартала 95"

В декларации президента Украины Владимира Зеленского появились новые данные о 4,4 млн грн роялти от "Квартала 95" и 235 тыс. грн роялти от "Киностолицы".

За 2019 год Зеленский задекларировал более 28 млн доходов Фото: EPA

Президент Украины Владимир Зеленский задекларировал более 4 млн грн роялти от студии "Квартал 95". Об этом говорится в его двух декларациях от 4 января, которые опубликовало Нацагентство предотвращения коррупции.

В первой декларации указано, что 30 декабря Зеленский получил две выплаты роялти от юрлица "Квартал 95": на 3 306 832 грн и 1 048 000 грн.

Во второй декларации говорится о выплате президенту в тот же день 235 тыс. грн роялти от ООО "Киностолица".

Ежегодную декларацию об имущественном состоянии своей семьи за 2019 год президент Украины подал 30 мая прошлого года. Доходы Зеленского и его супруги Елены в 2019 году составили, согласно декларации, 28 602 468 грн.