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КСУ заявил о недопустимости указа Зеленского об отстранении Тупицкого

Конституционный Суд Украины провел сборы судей, чтобы обсудить указ президента страны Владимира Зеленского об отстранении главы КСУ Александра Тупицкого.

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Судьи КСУ заявили, что обеспокоены ситуацией, сложившейся в связи с указом главы государства
Судьи КСУ заявили, что обеспокоены ситуацией, сложившейся в связи с указом главы государства
Фото: depositphotos.com

Конституционный Суд Украины считает недопустимым указ президента страны Владимира Зеленского об отстранении главы КСУ Александра Тупицкого. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте КСУ 5 января.

Как отмечает пресс-служба суда, сегодня прошли сборы судей КСУ, которые "обеспокоены ситуацией", сложившейся в связи с указом главы государства.

По результатам сборов было принято заявление, в котором, в частности, отмечается, что, согласно Основному закону, отстранить судью КСУ от занимаемой должности можно только в случае прекращения его полномочий, задержания или содержания его под стражей или арестом.

"Собрание судей Конституционного Суда Украины обращает внимание на недопустимость несоблюдения органами государственной власти и должностными лицами предписаний Конституции Украины, что может привести к блокированию работы Конституционного Суда Украины, которое сделает невозможным осуществление конституционного контроля в целях обеспечения верховенства Конституции Украины, утверждение прав и свобод человека", – говорится в заявлении КСУ.

Тупицкий был назначен судьей Конституционного Суда в мае 2013 года по квоте президента. КСУ он возглавил в сентябре 2019 года.

28 декабря 2020 года он должен был явиться в Офис генпрокурора Украины (ОГП) для вручения подозрения в подкупе свидетеля и в заведомо неправдивых показаниях свидетеля (ст. 386 и ч. 2 ст. 384 Уголовного кодекса Украины). Как сообщили в Офисе генпрокурора, Тупицкий проинформировал, что не может прибыть по семейным обстоятельствам, но не предоставил документы об уважительности причин неявки.

Пресс-служба ОГП направила сообщение о подозрении Тупицкому по почте. Кроме того, ведомство направило Зеленскому ходатайство об отстранении Тупицкого от должности судьи на два месяца.

29 декабря Зеленский подписал такой указ, отметив, что сделал это "ради восстановления справедливости и решения конституционного кризиса".

В самом документе говорится, что Тупицкого отстранили на основании ч. 3 ст. 154 Уголовного процессуального кодекса Украины (она предусматривает, что вопрос об отстранении от должности лиц, назначаемых президентом, решается им же на основании ходатайства прокурора в порядке, установленном законодательством).

30 декабря КСУ опубликовал заявление, в котором подчеркнул, что не будет отстранять Тупицкого от должности, несмотря на соответствующий указ Зеленского. В КСУ заявили, что указ Зеленского не соответствует Конституции, так как основной документ не дает президенту право отстранять судей КСУ. Более того, Конституция вообще не предусматривает возможности отстранения судьи КСУ от должности, отмечают в суде.

В Офисе президента пригрозили уголовной ответственностью лицам, разместившим на сайте КСУ сообщение о неконституционности отстранения Тупицкого.

Представитель президента в КСУ Федор Вениславский считает, что президент имеет право отстранить Тупицкого. Он говорил, что такие полномочия главы государства предусмотрены Уголовным процессуальным кодексом. Позже Вениславский еще раз подтвердил позицию Офиса президента относительно Тупицкого.

Как заявляла в комментарии изданию "ГОРДОН" эксперт по конституционному праву Юлия Кириченко, порядок отстранения судей КСУ не прописан. Поэтому президент не может выполнить прошение Офиса генпрокурора и отстранить Тупицкого от должности на два месяца, считает она.

Теги: Конституционный Суд, указ, Владимир Зеленский, судьи, КСУ, Александр Тупицкий
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