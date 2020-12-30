КСУ отказался отстранять Тупицкого, а указ Зеленского назвал "юридически ничтожным"

В Конституционном Суде Украины считают, что указ президента Владимира Зеленского об отстранение главы КСУ Александра Тупицкого не соответствует Конституции.

30 декабря Конституционный Суд Украины опубликовал заявление, в котором подчеркнул, что не будет отстранять главу суда Александра Тупицкого от должности, несмотря на соответствующий указ президента Владимира Зеленского.

В КСУ заявили, что указ Зеленского не соответствует Конституции, так как основной документ не дает президенту право отстранять судей КСУ. Более того, Конституция Украины вообще не предусматривает возможности отстранения судьи КСУ от должности, отмечают в суде.

"В отличие от судей судов общей юрисдикции, в отношении которых может быть принято решение о временном отстранении от правосудия, Конституция Украины устанавливает только основания и порядок увольнения судьи Конституционного Суда Украины по должности, прекращения его полномочий, его задержания или содержания под стражей или арестом", – говорится в сообщении.

Указ Зеленского в КСУ назвали "юридически ничтожным" и таким, что "не может подлежать исполнению".

"Исходя из этого, судья Конституционного Суда Украины Тупицкий обязан продолжать выполнять свои служебные обязанности в соответствии с Конституцией Украины и законом Украины "О Конституционном Суде Украины", а президент Украины – немедленно отменить свой указ 607/2020 от 29 декабря 2020 года", – говорится в сообщении.

29 декабря Зеленский подписал указ об отстранении Тупицкого от должности судьи на два месяца. Президент сказал, что подписал указ "ради восстановления справедливости и решения конституционного кризиса".

В самом документе говорится, что Тупицкого отстранили на основании ч. 3 ст. 154 Уголовного процессуального кодекса Украины (она предусматривает, что вопрос об отстранении от должности лиц, назначаемых президентом, решается им же на основании ходатайства прокурора в порядке, установленном законодательством).

Тупицкий был назначен судьей Конституционного Суда в мае 2013 года по квоте президента. Сейчас ему 57 лет. Он уроженец Черкасской области. В 1993–2010 годах был судьей Куйбышевского райсуда Донецка, затем, до избрания в КСУ, работал в апелляционных хозяйственных судах Донецкой, Львовской и Днепропетровской областей. Конституционный Суд Украины он возглавил в сентябре 2019 года.

28 декабря 2020 года он должен был явиться в Офис генпрокурора для вручения подозрения в подкупе свидетеля и в заведомо неправдивых показаниях свидетеля (ст. 386 и ч. 2 ст. 384 Уголовного кодекса Украины). Как сообщили в Офисе генпрокурора, Тупицкий проинформировал, что не может прибыть по семейным обстоятельствам, но не предоставил документы об уважительности причин неявки.

Пресс-служба ОГП направила сообщение о подозрении Тупицкому по почте. Кроме того, ведомство направило Зеленскому ходатайство об отстранении Тупицкого от должности судьи на два месяца.

В КСУ заявили, что Тупицкий не явился в Офис генерального прокурора по уважительной причине и уклоняться от процессуальных действий не намерен.

При этом представитель президента в КСУ Федор Вениславский считает, что президент имеет право отстранить Тупицкого. Он говорил, что такие полномочия главы государства предусмотрены Уголовным процессуальным кодексом.

Однако, как заявляла в комментарии изданию "ГОРДОН" эксперт по конституционному праву Юлия Кириченко, порядок отстранения судей КСУ не прописан. Поэтому президент не может выполнить прошение Офиса генпрокурора и отстранить Тупицкого от должности на два месяца, считает она.