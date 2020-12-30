После отстранения Тупицкого предлагаю печатать Конституцию на мягкой бумаге, чтобы президенту и его поддакивателям было легче ее использовать

Предлагаю выдавать Конституцию из мягкой бумаги, чтобы президенту и его поддакивателям было легче ее использовать!

Если "развивать" псевдоюридическую логику "коллег", которые подменяют понятия и "играют" в опасную игру о том, что Зе имеет право на отстранение Тупицкого, то такое право должно осуществляться Януковичем, ведь он его назначал. А если серьезно, то есть вещи, про которые "коллеги", прости господи, забывают...

В Конституции выписана особая процедура увольнения судьи КСУ с целью предотвращения внешних воздействий, в том числе и субъектов, которые назначали.

А потому и отстранение, тем более на основании подозрения, является прямым влиянием, которое противоречит заложенным в Конституции предохранителям. Ведь "подозрение" – дело нехитрое, практики поймут. Так можно весь состав суда отстранять каждые два месяца. Это охота на ведьм и неугодных!

Не забывайте и о том, что положения Уголовного процессуального кодекса, если бы они касались судей КСУ, прямо нарушают принцип равенства судей КСУ, ведь только назначенные президентом могут быть отстранены, а назначенные другими субъектами – нет.

Отдельно субъекты фактически выполняют функцию окончательного отбора и согласования кандидата, ведь фактические полномочия начинаются после принесения присяги в КСУ.

Есть еще много нюансов, но кому они нужны, если есть личное желание, под которое подбирают (отыскивают) статьи...

Все вышесказанное не связано с лицом Тупицкого и возможными его деяниями – а только с Конституцией и здоровым юридическим смыслом.

Источник: Sergiy Panasyuk / Facebook

Опубликовано с личного разрешения автора