Нужно привлечь к ответственности тех, кто разместил на сайте КСУ сообщение о неконституционности отстранения Тупицкого – ОП

Заявление Конституционного Суда Украины касательно отстранения главы суда Александра Тупицкого является попыткой ввести в заблуждение общество, заявили в Офисе президента. Там назвали заявление "юридически ничтожным".

В Офисе президента заявили, что сообщение на сайте КСУ было подготовлено неизвестно кем Фото: Офіс Президента України / Facebook

В Офисе президента заявили, что должностные лица, разместившие заявления о неконституционности отстранения главы Конституционного Суда Александра Тупицкого на сайте КС, должны быть привлечены к ответственности.

"Закон Украины "О Конституционном Суде Украины", регламент Конституционного Суда Украины, положение об официальном сайте КСУ четко определяют, какая информация может быть размещена на сайте КСУ. Ни указанным выше, ни каким другим действующим нормативно-правовым актом Украины не предусмотрена возможность размещения на официальном сайте КСУ сообщения правового департамента секретариата КСУ, неизвестно кем подготовленного и такого, что по своему содержанию является присвоением полномочий КСУ правовым департаментом", – говорится в сообщении на странице Офиса президента в Facebook.

В ОП отметили, что размещение таких "выводов" и "разъяснений" на официальном сайте суда делается с целью сознательного введения в заблуждение общества и СМИ относительно правовой позиции КСУ.

"Соответственно, любые "заявления", "разъяснения" и "выводы", размещенные на сайте суда, в отношении которых КСУ не принимал решений, являются юридически ничтожными, а должностные лица, которые дали распоряжение на их размещение, должны быть привлечены к юридической, в том числе уголовной, ответственности за присвоение полномочий Конституционного Суда", – добавили в ОП.

29 декабря Зеленский подписал указ об отстранении Тупицкого от должности судьи на два месяца. Президент сказал, что подписал указ "ради восстановления справедливости и решения конституционного кризиса".

В самом документе говорится, что Тупицкого отстранили на основании ч. 3 ст. 154 Уголовного процессуального кодекса Украины (она предусматривает, что вопрос об отстранении от должности лиц, назначаемых президентом, решается им же на основании ходатайства прокурора в порядке, установленном законодательством).

30 декабря КСУ опубликовал заявление, в котором подчеркнул, что не будет отстранять Тупицкого от должности, несмотря на соответствующий указ Зеленского. В КСУ заявили, что указ Зеленского не соответствует Конституции, так как основной документ не дает президенту право отстранять судей КСУ. Более того, Конституция Украины вообще не предусматривает возможности отстранения судьи КСУ от должности, отмечают в суде.

Представитель президента в КСУ Федор Вениславский считает, что президент имеет право отстранить Тупицкого. Он говорил, что такие полномочия главы государства предусмотрены Уголовным процессуальным кодексом.

Однако, как заявляла в комментарии изданию "ГОРДОН" эксперт по конституционному праву Юлия Кириченко, порядок отстранения судей КСУ не прописан. Поэтому президент не может выполнить прошение Офиса генпрокурора и отстранить Тупицкого от должности на два месяца, считает она.