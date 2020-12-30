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Представитель президента в КСУ заявил, что глава суда Тупицкий не имеет полномочий назначать спецзаседания

Представитель президента Украины в Конституционном Суде Федор Вениславский считает, что после подписания главой государства Владимиром Зеленским указа об отстранении главы КСУ Александра Тупицкого тот не является ни судьей КСУ, ни его главой.

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Вениславский считает, что Тупицкий отстранен
Вениславский считает, что Тупицкий отстранен
Фото: president.gov.ua

Председатель Конституционного Суда Украины (КСУ) Александр Тупицкий не имеет права назначать специальные заседания суда. Об этом 30 декабря заявил представитель президента в КСУ Федор Вениславский, информирует Офис президента Украины.

Сегодня "Укринформ" сообщил со ссылкой на источник, что Конституционный Суд Украины 5 января 2021 года проведет совещание, на котором обсудит указ президента Украины Владимира Зеленского об отстранении Тупицкого. В суде указ главы государства считают юридически ничтожным.

"Со вчерашнего дня Александр Тупицкий уже не может выполнять полномочия судьи КСУ в течение двух месяцев. То есть он не может выполнять полномочия судьи КСЦ и его главы, а следовательно, и созывать специальное заседание", – заявил Вениславский.

По его словам, законодательство предусматривает, что "специальное пленарное заседание может быть созвано исключительно главой КСУ или лицом, исполняющим его полномочия".

"Господин Тупицкий не имеет на сегодняшний день полномочий ни как судья, ни как глава, отстраненный от должности, созывать специальное пленарное заседание Конституционного Суда... Отстранение господина Тупицкого от должности судьи – это фактически вынужденный шаг, сделанный президентом Украины с целью установления истины в ходе досудебного расследования уголовного дела", – объяснил представитель президента в КСУ.

29 декабря Зеленский подписал указ об отстранении Тупицкого от должности судьи на два месяца. Президент сказал, что подписал указ "ради восстановления справедливости и решения конституционного кризиса".

В самом документе говорится, что Тупицкого отстранили на основании ч. 3 ст. 154 Уголовного процессуального кодекса Украины (она предусматривает, что вопрос об отстранении от должности лиц, назначаемых президентом, решается им же на основании ходатайства прокурора в порядке, установленном законодательством).

Тупицкий был назначен судьей Конституционного Суда в мае 2013 года по квоте президента. Сейчас ему 57 лет. Он уроженец Черкасской области. В 1993–2010 годах был судьей Куйбышевского райсуда Донецка, затем, до избрания в КСУ, работал в апелляционных хозяйственных судах Донецкой, Львовской и Днепропетровской областей. Конституционный Суд Украины он возглавил в сентябре 2019 года.

28 декабря 2020 года он должен был явиться в Офис генпрокурора для вручения подозрения в подкупе свидетеля и в заведомо неправдивых показаниях свидетеля (ст. 386 и ч. 2 ст. 384 Уголовного кодекса Украины). Как сообщили в Офисе генпрокурора (ОГП), Тупицкий проинформировал, что не может прибыть по семейным обстоятельствам, но не предоставил документы об уважительности причин неявки.

Пресс-служба ОГП направила сообщение о подозрении Тупицкому по почте. Кроме того, ведомство направило Зеленскому ходатайство об отстранении Тупицкого от должности судьи на два месяца.

В КСУ заявили, что Тупицкий не явился в Офис генерального прокурора по уважительной причине и уклоняться от процессуальных действий не намерен.

При этом Вениславский считает, что президент имеет право отстранить Тупицкого. Он говорил, что такие полномочия главы государства предусмотрены Уголовным процессуальным кодексом.

Однако, как заявляла в комментарии изданию "ГОРДОН" эксперт по конституционному праву Юлия Кириченко, порядок отстранения судей КСУ не прописан. Поэтому президент не может выполнить прошение Офиса генпрокурора и отстранить Тупицкого от должности на два месяца, считает она.

Теги: Конституционный Суд, указ, законодательство, закон, судьи, КСУ, президент, судья, суд, Федор Вениславский, Александр Тупицкий, заседание
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