КСУ обсудит отстранение Тупицкого 5 января – СМИ

Конституционный Суд соберется, чтобы рассмотреть указ президента Украины Владимира Зеленского об отстранении главы КСУ Александра Тупицкого. Об этом сообщило информагентство "Укринформ".

В Конституционном Суде Украины 5 января 2021 года проведут совещание, на котором обсудят указ президента Украины Владимира Зеленского об отстранении председателя суда Александра Тупицкого. Об этом 30 декабря пишет "Укринформ" со ссылкой на источник в КСУ.

По данным источника, собрание состоится в 12.00. На нем будут рассматривать вопрос отстранения председателя суда.

Информагентство отметило, что 30 декабря утром служба охраны не пропускала Тупицкого в здание суда. Пропуск для Тупицкого заказал глава секретариата КСУ, после этого отстраненный от исполнения обязанностей глава суда смог пройти на рабочее место.

29 декабря Зеленский подписал указ об отстранении Тупицкого от должности судьи на два месяца. Президент сказал, что подписал указ "ради восстановления справедливости и решения конституционного кризиса".

В самом документе говорится, что Тупицкого отстранили на основании ч. 3 ст. 154 Уголовного процессуального кодекса Украины (она предусматривает, что вопрос об отстранении от должности лиц, назначаемых президентом, решается им же на основании ходатайства прокурора в порядке, установленном законодательством).

Тупицкий был назначен судьей Конституционного Суда в мае 2013 года по квоте президента. Сейчас ему 57 лет. Он уроженец Черкасской области. В 1993–2010 годах был судьей Куйбышевского райсуда Донецка, затем, до избрания в КСУ, работал в апелляционных хозяйственных судах Донецкой, Львовской и Днепропетровской областей. Конституционный Суд Украины он возглавил в сентябре 2019 года.

28 декабря 2020 года он должен был явиться в Офис генпрокурора для вручения подозрения в подкупе свидетеля и в заведомо неправдивых показаниях свидетеля (ст. 386 и ч. 2 ст. 384 Уголовного кодекса Украины). Как сообщили в Офисе генпрокурора, Тупицкий проинформировал, что не может прибыть по семейным обстоятельствам, но не предоставил документы об уважительности причин неявки.

Пресс-служба ОГП направила сообщение о подозрении Тупицкому по почте. Кроме того, ведомство направило Зеленскому ходатайство об отстранении Тупицкого от должности судьи на два месяца.

В КСУ заявили, что Тупицкий не явился в Офис генерального прокурора по уважительной причине и уклоняться от процессуальных действий не намерен.

"Ни Конституция, ни закон Украины "О Конституционном Суде" не оперируют таким понятием, как отстранение судьи КС от занимаемой должности", – прокомментировали в суде.

При этом представитель президента в КСУ Федор Вениславский считает, что президент имеет право отстранить Тупицкого. Он говорил, что такие полномочия главы государства предусмотрены Уголовным процессуальным кодексом.

Однако, как заявляла в комментарии изданию "ГОРДОН" эксперт по конституционному праву Юлия Кириченко, порядок отстранения судей КСУ не прописан. Поэтому президент не может выполнить прошение Офиса генпрокурора и отстранить Тупицкого от должности на два месяца, считает она.