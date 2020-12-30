"Жадно держится за свое кресло". В "Слуге народа" заявили, что отстранение Тупицкого могут продлевать до его увольнения

Заместитель председателя комитета по вопросам антикоррупционной политики, депутат от "Слуги народа" Галина Янченко заявила, что председатель Конституционного Cуда Украины Александр Тупицкий должен был самостоятельно уйти в отставку, но он "банально и жадно держится за свое кресло".

Отстранение от должности председателя Конституционного Cуда Украины Александра Тупицкого – единственный выход из ситуации с судом. Об этом 29 декабря заявила заместитель председателя комитета по вопросам антикоррупционной политики, депутат от "Слуги народа" Галина Янченко, сообщает пресс-служба партии на своей странице в Facebook.

"С точки зрения нравственности и справедливости – Тупицкий сам бы должен был уйти в отставку или обратиться в КС Украины, чтобы его отстранили по крайней мере на время расследования. Но мы видим человека, который банально и жадно держится за свое кресло, поэтому другого выхода из ситуации, наверное, нет", – считает Янченко.

Она отметила, что Тупицкого отстранили от исполнения обязанностей судьи, поэтому процессуально он не может присутствовать на судебных заседаниях.

"Отстранение на два месяца обусловлено существующей юридической процедурой. Но поскольку в основе этого отстранения лежит высказанное ему прокуратурой подозрение уголовного характера, отстранение может быть продлено и на следующие два месяца. Вплоть до обязательного увольнения в связи с очевидным конфликтом интересов и невозможностью исполнять обязанности судьи лицом, которое подозревают в совершении преступлений", – пояснила Янченко.

Тупицкий фактически скрывается от следствия и не появляется для вручения подозрения, добавила она.

29 декабря Зеленский подписал указ об отстранении Тупицкого от должности судьи на два месяца. Президент сказал, что подписал указ "ради восстановления справедливости и решения конституционного кризиса".

В самом документе говорится, что Тупицкого отстранили на основании ч. 3 ст. 154 Уголовного процессуального кодекса Украины (она предусматривает, что вопрос об отстранении от должности лиц, назначаемых президентом, решается им же на основании ходатайства прокурора в порядке, установленном законодательством).

Тупицкий был назначен судьей Конституционного Суда в мае 2013 года по квоте президента. Сейчас ему 57 лет. Он уроженец Черкасской области. В 1993–2010 годах был судьей Куйбышевского райсуда Донецка, затем, до избрания в КСУ, работал в апелляционных хозяйственных судах Донецкой, Львовской и Днепропетровской областей. Конституционный Суд Украины он возглавил в сентябре 2019 года.

28 декабря 2020 года он должен был явиться в Офис генпрокурора для вручения подозрения в подкупе свидетеля и в заведомо неправдивых показаниях свидетеля (ст. 386 и ч. 2 ст. 384 Уголовного кодекса Украины). Как сообщили в Офисе генпрокурора, Тупицкий проинформировал, что не может прибыть по семейным обстоятельствам, но не предоставил документы об уважительности причин неявки.

Пресс-служба ОГП направила сообщение о подозрении Тупицкому по почте. Кроме того, ведомство направило Зеленскому ходатайство об отстранении Тупицкого от должности судьи на два месяца.

В КСУ заявили, что Тупицкий не явился в Офис генерального прокурора по уважительной причине и уклоняться от процессуальных действий не намерен.

"Ни Конституция, ни закон Украины "О Конституционном Суде" не оперируют таким понятием как отстранение судьи КС от занимаемой должности", – прокомментировали в суде.

При этом представитель президента в КСУ Федор Вениславский считает, что президент имеет право отстранить Тупицкого. Он говорил, что такие полномочия главы государства предусмотрены Уголовным процессуальным кодексом.

Однако, как заявляла в комментарии изданию "ГОРДОН" эксперт по конституционному праву Юлия Кириченко, порядок отстранения судей КСУ не прописан. Поэтому президент не может выполнить прошение Офиса генпрокурора и отстранить Тупицкого от должности на два месяца, считает она.