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Представитель Рады в КСУ заявила, что суд не сможет признать неконституционным указ Зеленского об отстранении Тупицкого

Представитель Верховной Рады Украины в Конституционном Суде Ольга Совгиря заявила, что 5 января Конституционный Суде Украины во время собрания судей рассмотрят указ президента Украины Владимира Зеленского об отстранении председателя Суда Александра Тупицкого. 30 декабря 2020 года в КСУ сообщали, что не будут отстранять Тупицкого от должности, несмотря на указ главы государства.

Тупицкий был назначен судьей Конституционного Суда в мае 2013 года
Тупицкий был назначен судьей Конституционного Суда в мае 2013 года
Фото: Конституційний Суд України - офіційна сторінка / Facebook

Конституционный Суде  Украины 5 января на собрании судей рассмотрит указ президента Украины Владимира Зеленского об отстранении председателя Суда Александра Тупицкого. Об этом 4 января  сообщила представитель Верховной Рады Украины в Конституционном Суде Ольга Совгиря на своей странице в в Facebook.

По ее словам, судьи КСУ на собрании не смогут по собственной инициативе объявить указ президента неконституционным. Согласно процедуре, решение о конституционности любого акта принимается после соответствующего конституционного представления исключительно на пленарном заседании.

"Принятие Конституционным Судом любого решения относительно неконституционности указа президента без соблюдения порядка, предусмотренного законом и в интересах одного из самых судей КСУ, может содержать состав преступления, предусмотренного статьей 364 Уголовного кодекса Украины (злоупотребление властью или служебным положением)", – заявила она..

Поскольку указ президента действует, а не признавался в установленном порядке незаконным или неконституционным, в соответствии с частью 3 статьи 106 Конституции Украины он является обязательным к выполнению на территории Украины, отметила она.

"Таким образом, на собрании судей или специальном пленарном заседании КСУ может быть решен вопрос исключительно о дальнейшей организации работы суда с учетом отстранения судьи Тупицкого от должности", – добавила она.

https://www.facebook.com/olga.sovgiria/posts/3545334575583710

Тупицкий был назначен судьей Конституционного Суда в мае 2013 года по квоте президента. КСУ он возглавил в сентябре 2019 года.

28 декабря 2020 года он должен был явиться в Офис генпрокурора Украины (ОГП) для вручения подозрения в подкупе свидетеля и в заведомо неправдивых показаниях свидетеля (ст. 386 и ч. 2 ст. 384 Уголовного кодекса Украины). Как сообщили в Офисе генпрокурора, Тупицкий проинформировал, что не может прибыть по семейным обстоятельствам, но не предоставил документы об уважительности причин неявки.

Пресс-служба ОГП направила сообщение о подозрении Тупицкому по почте. Кроме того, ведомство направило Зеленскому ходатайство об отстранении Тупицкого от должности судьи на два месяца.

29 декабря Зеленский подписал такой указ, отметив, что сделал это "ради восстановления справедливости и решения конституционного кризиса".

В самом документе говорится, что Тупицкого отстранили на основании ч. 3 ст. 154 Уголовного процессуального кодекса Украины (она предусматривает, что вопрос об отстранении от должности лиц, назначаемых президентом, решается им же на основании ходатайства прокурора в порядке, установленном законодательством).

30 декабря КСУ опубликовал заявление, в котором подчеркнул, что не будет отстранять Тупицкого от должности, несмотря на соответствующий указ Зеленского. В КСУ заявили, что указ Зеленского не соответствует Конституции, так как основной документ не дает президенту право отстранять судей КСУ. Более того, Конституция вообще не предусматривает возможности отстранения судьи КСУ от должности, отмечают в суде.

В Офисе президента пригрозили уголовной ответственностью лицам, разместившим на сайте КСУ сообщение о неконституционности отстранения Тупицкого.

Представитель президента в КСУ Федор Вениславский считает, что президент имеет право отстранить Тупицкого. Он говорил, что такие полномочия главы государства предусмотрены Уголовным процессуальным кодексом. Позже Вениславский еще раз подтвердил позицию Офиса президента относительно Тупицкого.

Как заявляла в комментарии изданию "ГОРДОН" эксперт по конституционному праву Юлия Кириченко, порядок отстранения судей КСУ не прописан. Поэтому президент не может выполнить прошение Офиса генпрокурора и отстранить Тупицкого от должности на два месяца, считает она.

Теги: Украина, конституция, судьи, КСУ, Александр Тупицкий, Ольга Совгиря
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