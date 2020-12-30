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ПОЛИТИКА

В Офисе генпрокурора заявили, что Зеленский по закону мог отстранить Тупицкого от должности

Позиция правового департамента секретариата Конституционного Суда Украины по поводу того, что положения ч. 3 ст. 154 Уголовного процессуального кодекса Украины не распространяются на судей КС и не могут быть применены к ним, – необоснованная, заявили в Офисе генпрокурора. Там уверяют, что президент Владимир Зеленский имел законные основания отстранить от должности главу КСУ Александра Тупицкого.

В Офисе генпрокурора разъяснили действия президента в отношении главы КСУ
В Офисе генпрокурора разъяснили действия президента в отношении главы КСУ
Фото: pravda.com.ua

Отстранение президентом Украины от должности судьи Конституционного Суда Александра Тупицкого произошло в соответствии с требованиями действующего законодательства. Об этом сообщила пресс-служба Офиса генпрокурора.

"Позиция правового департамента секретариата КСУ по поводу того, что положения ч. 3 ст. 154 Уголовного процессуального кодекса Украины не распространяются на судей КС и не могут быть применены к ним, – необоснованная. Законодательство Украины нужно применять в комплексе с учетом его бланкетных норм, содержащихся в профильных кодексах и специальных законах", – говорится в сообщении.

Нормативы, касающиеся прекращения полномочий или увольнения судьи КС с должности, не охватывают вопросы временного отстранения судьи в связи с получением им статуса подозреваемого в совершении уголовного преступления, отметили в Офисе генпрокурора.

"Отстранение от должности является одним из институтов уголовного судопроизводства, закрепленным в системе мер обеспечения уголовного производства, в частности, в главе 14 Уголовного процессуального кодекса Украины. Порядок применения такой меры обеспечения уголовного производства, как отстранение от должности, содержит как общие нормы, так и специальные, касающиеся судей, а также лиц, назначаемых президентом Украины", – говорится в сообщении. 

Гарантии независимости судей КС, в том числе во время совершения в их отношении уголовного производства, предусмотрены в Конституции Украины, законе "О Конституционном Суде Украины" и в УПК Украины, подчеркнули в Офисе генпрокурора.

"В связи с этим президент Украины, рассмотрев ходатайство и.о. генерального прокурора об отстранении от должности судьи КСУ, принял законный указ в соответствии с требованиями действующего законодательства Украины", – пояснили в пресс-службе.

29 декабря президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об отстранении Тупицкого от должности судьи на два месяца. Президент сказал, что подписал указ "ради восстановления справедливости и решения конституционного кризиса".

В самом документе говорится, что Тупицкого отстранили на основании ч. 3 ст. 154 Уголовного процессуального кодекса Украины (она предусматривает, что вопрос об отстранении от должности лиц, назначаемых президентом, решается им же на основании ходатайства прокурора в порядке, установленном законодательством).

30 декабря КСУ опубликовал заявление, в котором подчеркнул, что не будет отстранять Тупицкого от должности, несмотря на соответствующий указ Зеленского. В КСУ заявили, что указ Зеленского не соответствует Конституции, так как основной документ не дает президенту право отстранять судей КСУ. Более того, Конституция Украины вообще не предусматривает возможности отстранения судьи КСУ от должности, отмечают в суде.

В Офисе президента пригрозили уголовной ответственностью лицам, разместившим на сайте КСУ сообщение о неконституционности отстранения Тупицкого.

Представитель президента в КСУ Федор Вениславский считает, что президент имеет право отстранить Тупицкого. Он говорил, что такие полномочия главы государства предусмотрены Уголовным процессуальным кодексом.

Однако, как заявляла в комментарии изданию "ГОРДОН" эксперт по конституционному праву Юлия Кириченко, порядок отстранения судей КСУ не прописан. Поэтому президент не может выполнить прошение Офиса генпрокурора и отстранить Тупицкого от должности на два месяца, считает она.

Теги: конституция, Конституционный Суд, Владимир Зеленский, судьи, КСУ, увольнение
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