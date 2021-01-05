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ПОЛИТИКА

Иран передал Украине отчет о катастрофе самолета МАУ – Кулеба

Украина получила проект технического отчета по катастрофе самолета Boeing 737 авиакомпании "Международные авиалинии Украины" 31 декабря. Теперь у украинской стороны есть два месяца на замечания и комментарии к отчету, сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

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Пассажирский самолет Boeing 737-800 разбился 8 января вблизи столицы Ирана
Пассажирский самолет Boeing 737-800 разбился 8 января вблизи столицы Ирана
Фото: EPA

Украина получила от Ирана проект технического отчета по поводу обстоятельств катастрофы самолета Boeing 737 авиакомпании "Международные авиалинии Украины", которая произошла под Тегераном 8 января 2020 года. Об этом в интервью "Обозревателю" сказал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

По его словам, это произошло еще в минувший четверг, 31 декабря, и теперь у Украины есть два месяца на собственные комментарии и замечания к тексту отчета.

"Проект отчета мы получили 31 декабря, как говорится, под елку. У нас есть два месяца на комментарии и замечания. Это достаточно важный этап для дальнейшего движения вперед, без которого было бы невозможно добиться выплаты компенсации и всеобщей справедливости. Теперь слово подтверждается делом", – подчеркнул министр.

Он также прокомментировал информацию в СМИ, что Иран планирует выплатить по $150 тыс. семьям погибших в катастрофе. По словам министра, эта информация обнародована только через СМИ и никаких официальных сообщений по этому поводу Украина от Ирана не получала.

"Опыт последнего года научил нас, что следует крайне осторожно относиться к информации иранских СМИ и, что называется, фильтровать каждое сообщение. Пока я не получу официальное предложение от иранского правительства, мы не будем учитывать никакие сообщения в новостях о цифрах. Призываю украинцев делать так же. Вокруг этого вопроса много информационного шума", – подчеркнул Кулеба.

На уточнение журналистов, почему же переговорный процесс между Украиной и Ираном, который признал свою вину в авиакатастрофе, продолжается уже целый год, министр указал на внутриполитические проблемы страны.

"Затягивание могу объяснить исключительно внутриполитическими раскладами Ирана. Там не все положительно оценили тот факт, что государство взяло на себя ответственность [за сбитый самолет]. Мы никоим образом не вмешиваемся в их внутренние дела, мы настроены на урегулирование этого вопроса. Потому что это не политика, не право и не деньги. Это вопрос морали перед близкими и родственниками жертв погибших", – подытожил Кулеба.

Пассажирский самолет Boeing 737-800 рейса PS752 "Международных авиалиний Украины", который направлялся из Тегерана в Киев, разбился 8 января вблизи столицы Ирана. На борту находилось 167 пассажиров и девять членов экипажа. Никто не выжил. Среди погибших – 11 граждан Украины. Большинство пассажиров были гражданами Ирана и Канады.

Власти Ирана, утверждавшие сначала, что самолет разбился из-за технической неисправности, 11 января под давлением лидеров западных стран признали, что рейс PS752 был сбит иранской ракетой по ошибке.

23 июля замминистра иностранных дел Украины Евгений Енин заявил, что расшифровка данных черных ящиков, которая завершилась во Франции, подтвердила незаконное вмешательство в работу пассажирского лайнера.

23 августа Организация гражданской авиации Ирана обнародовала серию данных, полученных с бортового диктофона и регистратора полетных данных самолета МАУ. Согласно записям, экипаж знал о нештатной ситуации и пытался контролировать самолет до последнего.

Иран заявлял, что согласен выплатить компенсацию за сбитый украинский пассажирский Boeing. Представитель министерства иностранных дел Ирана Аббас Мусави уточнил, что решение этого вопроса "займет время и имеет различные аспекты с технической и правовой точек зрения", а глава Центральной страховой организации Ирана Голамреза Сулеймани заявил, что авиакомпания МАУ не должна получить компенсацию от Ирана, так как сбитый иранскими военными Boeing застраховали европейские компании.

8 декабря Енин сообщил, что Иран отозвал предложение о выплате компенсаций семьям погибших в катастрофе.

Теги: Украина, Иран, авиакатастрофа, МАУ, крушение, Тегеран, Дмитрий Кулеба, крушение самолета МАУ в Иране, компенсация
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