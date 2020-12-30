ГОРДОН
 
 
ДЕНЬГИ

Правительство Ирана решило выделить семьям жертв крушения самолета МАУ по $150 тыс.

Компенсацию родственникам погибших во время авиакатастрофы возле Тегерана самолета "Международных авиалиний Украины" власти Ирана намерены выплатить "как можно скорее".

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Авиакатастрофа произошла 8 января 2020 года
Авиакатастрофа произошла 8 января 2020 года
Фото: ЕРА

30 декабря правительство Ирана приняло решение о выплате компенсации в $150 тыс. каждой семье погибших во время крушения в январе под Тегераном самолета авиакомпании "Международные авиалинии Украины" (МАУ). Об этом сообщает агентство IRNA.

Деньги собираются платить в долларах или в эквиваленте этой суммы в евро.

"Кабинет министерства Ирана в среду поручил министерству дорог и городского развития выплатить $150 тыс. или эквивалентную сумму семьям и пострадавшим как можно скорее в сотрудничестве с соответствующими агентствами, без какой-либо дискриминации по национальности, гражданству и полу и в соответствии с законами стран жертв", – пишет агентство.

IRNA отмечает, что вице-президент Ирана по правовым вопросам предложил правительству выплатить выделенные деньги до первой годовщины авиакатастрофы, чтобы "уважать права людей".

Пассажирский самолет Boeing 737-800 рейса PS752 "Международных авиалиний Украины", который направлялся из Тегерана в Киев, разбился 8 января вблизи столицы Ирана. На борту находилось 167 пассажиров и девять членов экипажа. Никто не выжил. Среди погибших – 11 граждан Украины. Большинство пассажиров были гражданами Ирана и Канады.

Власти Ирана, утверждавшие сначала, что самолет разбился из-за технической неисправности, 11 января под давлением лидеров западных стран признали, что рейс PS752 был сбит иранской ракетой по ошибке.

23 июля замминистра иностранных дел Украины Евгений Енин заявил, что расшифровка данных черных ящиков, которая завершилась во Франции, подтвердила незаконное вмешательство в работу пассажирского лайнера.

23 августа Организация гражданской авиации Ирана обнародовала серию данных, полученных с бортового диктофона и регистратора полетных данных самолета МАУ. Согласно записям, экипаж знал о нештатной ситуации и пытался контролировать самолет до последнего.

Иран заявлял, что согласен выплатить компенсацию за сбитый украинский пассажирский Boeing. Представитель министерства иностранных дел Ирана Аббас Мусави уточнил, что решение этого вопроса "займет время и имеет различные аспекты с технической и правовой точек зрения" а глава Центральной страховой организации Ирана Голамреза Сулеймани заявил, что авиакомпания МАУ не должна получить компенсацию от Ирана, так как сбитый иранскими военными Boeing застраховали европейские компании.

8 декабря Енин сообщил, что Иран отозвал предложение о выплате компенсаций семьям погибших в катастрофе.

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