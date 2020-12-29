Украина пока не получала от Ирана отчет о катастрофе самолета МАУ – МИД

Украинская сторона уже два месяца слышит обещания Ирана передать отчет о причинах катастрофы самолета компании "Международные авиалинии Украины", который был сбит под Тегераном в январе 2020 года, сказал замминистра иностранных дел Украины Евгений Енин.

Украина пока не получала от Ирана технического отчета о причинах катастрофы самолета компании "Международные авиалинии Украины", который был сбит под Тегераном в январе 2020 года. Об этом в интервью "BBC Україна" 28 декабря заявил замминистра иностранных дел Украины Евгений Енин.

"BBC Україна" отмечает, что отчет, который готовит иранская сторона, должен быть завершен в течение года с момента авиакатастрофы.

"Украинской стороне не поступал проект технического отчета, подготовленный Ираном. Он обещает сделать это до конца нынешнего года. Мы слышим эти обещания уже два месяца", – сказал Енин.

По его словам, "произошло небольшое недоразумение", когда ряд иранских СМИ сообщили о передаче отчета, хотя на самом деле речь шла о видеоконференции, в которой участвовали представители стран и где обсудили техническое расследование авиакатастрофы.

Енин отметил, что о каких-либо компенсациях родственникам жертв можно будет говорить только после определения причин трагедии и привлечения виновных к ответственности.

"К сожалению, мы вынуждены констатировать недостаток доверия в отношениях наших государств. Мы предлагали Ирану создать совместную следственную группу. Настаивали на проведении совместных следственных действий с участием украинских и иранских следователей и прокуроров. Пока данные ими обещания остались на бумаге", – сказал дипломат.

В Иране говорили о завершении технического отчета о катастрофе пассажирского самолета "Международных авиалиний Украины" 21 декабря. Документ обещали передать Украине в тот же день или 22 декабря, но по состоянию на утро 23 декабря Украина не получила финальный отчет о крушении самолета МАУ под Тегераном.

Пассажирский самолет Boeing 737-800 рейса PS752 "Международных авиалиний Украины", который направлялся из Тегерана в Киев, разбился 8 января вблизи столицы Ирана. На борту находилось 167 пассажиров и девять членов экипажа. Никто не выжил. Среди погибших – 11 граждан Украины. Большинство пассажиров были гражданами Ирана и Канады.

Власти Ирана, утверждавшие сначала, что самолет разбился из-за технической неисправности, 11 января под давлением лидеров западных стран признали, что рейс PS752 был сбит иранской ракетой по ошибке.

23 июля Енин заявил, что расшифровка данных черных ящиков, которая завершилась во Франции, подтвердила незаконное вмешательство в работу пассажирского лайнера.

23 августа Организация гражданской авиации Ирана обнародовала серию данных, полученных с бортового диктофона и регистратора полетных данных самолета МАУ. Согласно записям, экипаж знал о нештатной ситуации и пытался контролировать самолет до последнего.

Иран заявлял, что согласен выплатить компенсацию за сбитый украинский пассажирский Boeing. Представитель министерства иностранных дел Ирана Аббас Мусави уточнил, что решение этого вопроса "займет время и имеет различные аспекты с технической и правовой точек зрения" а глава Центральной страховой организации Ирана Голамреза Сулеймани заявил, что авиакомпания МАУ не должна получить компенсацию от Ирана, так как сбитый иранскими военными Boeing застраховали европейские компании.

8 декабря Енин сообщил, что Иран отозвал предложение о выплате компенсаций семьям погибших в катастрофе.