Иран заявил о передаче Украине отчета о крушении самолета МАУ

Организация гражданской авиации Ирана представила Украине и другим странам отчет об обстоятельствах крушения самолета "Международных авиалиний Украины" под Тегераном 8 января 2020 года, сказал представитель министерства иностранных дел Ирана Саид Хатибзаде.

В Иране сообщали о завершении технического отчета о катастрофе самолета МАУ 21 декабря Фото: EPA

Представитель министерства иностранных дел Ирана Саид Хатибзаде заявил о передаче Украине окончательного отчета по расследованию причин катастрофы пассажирского самолета МАУ под Тегераном. Об этом сообщает информагентство IRNA 28 декабря.

Иранский чиновник выразил соболезнования семьям погибших и отметил, что Организация гражданской авиации Ирана как орган, отвечающий за технические вопросы, в соответствии со своими обязанностями представила Украине и другим странам отчет о катастрофе самолета. Отчет, по словам иранской стороны, передали онлайн в видеоформате.

Хатибзаде сказал, что перевод отчета предоставят на днях, пишет другое иранское агентство Tasnim. Он отметил, что лучший способ расследовать катастрофу самолета – подать в суд и действовать в соответствии с конвенциями и договорами.

Иран говорил о завершении технического отчета о катастрофе пассажирского самолета "Международных авиалиний Украины" 21 декабря. Документ обещали передать Украине в тот же день или 22 декабря. Украина по состоянию на утро 23 декабря не получила финальный отчет о крушении самолета МАУ под Тегераном.

Пассажирский самолет Boeing 737-800 рейса PS752 "Международных авиалиний Украины", который направлялся из Тегерана в Киев, разбился 8 января вблизи столицы Ирана. На борту находилось 167 пассажиров и девять членов экипажа. Никто не выжил. Среди погибших – 11 граждан Украины. Большинство пассажиров были гражданами Ирана и Канады.

Власти Ирана, утверждавшие сначала, что самолет разбился из-за технической неисправности, 11 января под давлением лидеров западных стран признали, что рейс PS752 был сбит иранской ракетой по ошибке.

23 июля заместитель министра иностранных дел Украины Евгений Енин заявил, что расшифровка данных черных ящиков, которая завершилась во Франции, подтвердила незаконное вмешательство в работу пассажирского лайнера.

23 августа Организация гражданской авиации Ирана обнародовала серию данных, полученных с бортового диктофона и регистратора полетных данных самолета МАУ. Согласно записям, экипаж знал о нештатной ситуации и пытался контролировать самолет до последнего.

Иран заявлял, что согласен выплатить компенсацию за сбитый украинский пассажирский Boeing. Представитель министерства иностранных дел Ирана Аббас Мусави уточнил, что решение этого вопроса "займет время и имеет различные аспекты с технической и правовой точек зрения" а глава Центральной страховой организации Ирана Голамреза Сулеймани заявил, что авиакомпания МАУ не должна получить компенсацию от Ирана, так как сбитый иранскими военными Boeing застраховали европейские компании.

8 декабря Енин сообщил, что Иран отозвал предложение о выплате компенсаций семьям погибших в катастрофе.