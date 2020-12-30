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Кулеба о катастрофе самолета МАУ в Иране: Мы не позволим легко откупиться и избежать справедливости в этой истории

Украина в переговорах с Ираном по вопросам катастрофы самолета "Международных авиалиний Украины" в Иране "стоит принципиально на своих позициях", отметил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

Авиакатастрофа произошла 8 января
Авиакатастрофа произошла 8 января
Фото: EPA

Украина не позволит, чтобы Иран избежал ответственности за сбитый украинский пассажирский самолет. Об этом в интервью газете "День", которое вышло 28 декабря, сказал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

"Иран – жесткий переговорщик, но и Украина – жесткий переговорщик. Мы не позволим легко откупиться и избежать справедливости в этой истории. Если бы мы не были жестким переговорщиком, то Иран, может, уже чего-то достиг бы. Но мы стоим принципиально на своих позициях. И справедливость неизбежна. Мы ее достигнем. Это может занять время. Но хочу сказать, что в этой истории Украина не выступает сама по себе. У нас есть партнерство пострадавших стран. Мы выступаем от их имени и с общей позицией, которая должна координироваться. Но мы все сделаем, чтобы справедливость была неизбежной", – сказал министр.

Пассажирский самолет Boeing 737-800 рейса PS752 "Международных авиалиний Украины", который направлялся из Тегерана в Киев, разбился 8 января вблизи столицы Ирана. На борту находилось 167 пассажиров и девять членов экипажа. Никто не выжил. Среди погибших – 11 граждан Украины. Большинство пассажиров были гражданами Ирана и Канады.

Власти Ирана, утверждавшие сначала, что самолет разбился из-за технической неисправности, 11 января под давлением лидеров западных стран признали, что рейс PS752 был сбит иранской ракетой по ошибке.

23 июля замминистра иностранных дел Украины Евгений Енин заявил, что расшифровка данных черных ящиков, которая завершилась во Франции, подтвердила незаконное вмешательство в работу пассажирского лайнера.

23 августа Организация гражданской авиации Ирана обнародовала серию данных, полученных с бортового диктофона и регистратора полетных данных самолета МАУ. Согласно записям, экипаж знал о нештатной ситуации и пытался контролировать самолет до последнего.

Иран заявлял, что согласен выплатить компенсацию за сбитый украинский пассажирский Boeing. Представитель министерства иностранных дел Ирана Аббас Мусави уточнил, что решение этого вопроса "займет время и имеет различные аспекты с технической и правовой точек зрения" а глава Центральной страховой организации Ирана Голамреза Сулеймани заявил, что авиакомпания МАУ не должна получить компенсацию от Ирана, так как сбитый иранскими военными Boeing застраховали европейские компании.

8 декабря Енин сообщил, что Иран отозвал предложение о выплате компенсаций семьям погибших в катастрофе.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Иран, МАУ, Дмитрий Кулеба, крушение самолета МАУ в Иране
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