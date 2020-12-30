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ПОЛИТИКА

В МИД Украины прокомментировали решение Ирана о компенсациях семьям жертв крушения самолета МАУ

В Министерстве иностранных дел Украины считают, что размер компенсаций для родственников погибших во время крушения самолета "Международных авиалиний Украины" должен быть определен в ходе переговоров.

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Авиакатастрофа самолета МАУ произошла 8 января 2020 года
Авиакатастрофа самолета МАУ произошла 8 января 2020 года
Фото: ЕРА

В МИД Украины, комментируя решение Ирана о выделении компенсации семьям погибших во время авиакатастрофы под Тегераном граждан Украины, заявили, что взаимодействие с иранской стороной не продвигается дальше заявлений в СМИ. Об этом представитель министерства 30 декабря сказал "Европейской правде".

В МИД считают, что размер компенсаций должен быть определен путем переговоров сторон.

"Важной предпосылкой должно стать установление причин трагедии и привлечение виновных к ответственности", – подчеркнули в министерстве.

По словам представителя МИД, при определении размера компенсаций будет учитываться международная практика в подобных катастрофах.

"Дальше заявлений, которые иранская сторона делает в СМИ в последние дни, взаимодействие не продвигается. Договоренности, достигнутые во время второго раунда консультаций в Тегеране в конце октября 2020 года, Иран до сих пор не выполнил. Такая ситуация особенно неприемлема, поскольку речь идет о судьбах невинных людей", – отметили в МИД.

Во внешнеполитическом ведомстве напомнили, что Украина ждет от Ирана проект технического отчета об обстоятельствах крушения самолета.

Сегодня правительство Ирана приняло решение о выплате компенсации в $150 тыс. каждой семье погибших во время крушения в январе под Тегераном самолета авиакомпании "Международные авиалинии Украины" (МАУ). Об этом написало агентство IRNA.

Пассажирский самолет Boeing 737-800 рейса PS752 "Международных авиалиний Украины", который направлялся из Тегерана в Киев, разбился 8 января вблизи столицы Ирана. На борту находилось 167 пассажиров и девять членов экипажа. Никто не выжил. Среди погибших – 11 граждан Украины. Большинство пассажиров были гражданами Ирана и Канады.

Власти Ирана, утверждавшие сначала, что самолет разбился из-за технической неисправности, 11 января под давлением лидеров западных стран признали, что рейс PS752 был сбит иранской ракетой по ошибке.

23 июля замминистра иностранных дел Украины Евгений Енин заявил, что расшифровка данных черных ящиков, которая завершилась во Франции, подтвердила незаконное вмешательство в работу пассажирского лайнера.

23 августа Организация гражданской авиации Ирана обнародовала серию данных, полученных с бортового диктофона и регистратора полетных данных самолета МАУ. Согласно записям, экипаж знал о нештатной ситуации и пытался контролировать самолет до последнего.

Иран заявлял, что согласен выплатить компенсацию за сбитый украинский пассажирский Boeing. Представитель министерства иностранных дел Ирана Аббас Мусави уточнил, что решение этого вопроса "займет время и имеет различные аспекты с технической и правовой точек зрения" а глава Центральной страховой организации Ирана Голамреза Сулеймани заявил, что авиакомпания МАУ не должна получить компенсацию от Ирана, так как сбитый иранскими военными Boeing застраховали европейские компании.

8 декабря Енин сообщил, что Иран отозвал предложение о выплате компенсаций семьям погибших в катастрофе.

Теги: Украина, Иран, МИД Украины, авиакатастрофа, МАУ, крушение, Тегеран, самолеты, трагедия, крушение самолета МАУ в Иране, компенсация
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