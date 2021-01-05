Киевские новогодние локации не будут работать во время локдауна – городская администрация

Будет остановлена работа праздничных ярмарок, аттракционов, катков.

Концертов в период карантина не будет, обещают в КГГА Фото: depositphotos.com

Новогодние локации в Киеве прекратят работу на время локдауна 8-24 января. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Киевской городской государственной администрации (КГГА).

"Новогодние локации в столице прекращают свою работу на время действия дополнительных противоэпидемических ограничений. В частности, должна быть остановлена работа праздничных концертов, ярмарок, в том числе продуктовых, аттракционов, катков и тому подобное", – говорится в нем.

Указано, что также будет запрещено проведение всех массовых (развлекательных, спортивных, социальных, рекламных и других) мероприятий, прием посетителей в учреждениях культуры и развлекательной деятельности.

В КГГА напоминают, что во время локдауна запрещается деятельность культовых сооружений и помещений, оборудованных для молитвенных нужд, которые не обеспечивают возможность ограничить количество посетителей до 1 человека на 5 кв. м.

Ранее департамент культуры КГГА заявил, что продолжение работы новогодних локаций в Киеве будет возможно только при условии соблюдения всех действующих ограничений и правил.

С 8 января до 00.00 25 января в стране будет действовать "карантин зимних каникул". В этот период будет запрещена работа заведений общественного питания, торговых центров, спортзалов, непродовольственных рынков, заведений образования (кроме детсадов).

4 января представители Американской торговой палаты заявили, что украинскому правительству следует пересмотреть условия локдауна. В АТП отметили, что запрет супермаркетам продавать часть товаров повседневного спроса во время локдауна может привести к конфликтным ситуациям в магазинах.

5 января Кабмин Украины расширил список товаров, разрешенных для продажи в магазинах в период локдауна.