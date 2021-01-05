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Следственные действия, связанные с аудиозаписями по делу об убийстве Шеремета, могут начаться в январе – Аваков

После получения звукозаписей о вероятной причастности КГБ Беларуси к убийству украинского журналиста Павла Шеремета правоохранители осуществили ряд международных правовых поручений, заявил на брифинге в Харькове министр внутренних дел Арсен Аваков.

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Некоторые следственные действия на территории Европы будут доверены в январе, сообщил Аваков в Харькове
Некоторые следственные действия на территории Европы будут доверены в январе, сообщил Аваков в Харькове
Фото: Arsen Avakov / Twitter

Следственные действия на территории Европы в деле об убийстве журналиста Павла Шеремета могут начаться уже в январе, для этого провели ряд международных правовых поручений. Об этом во время брифинга в Харьковской областной государственной администрации заявил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков, сообщает “Укринформ“.

По словам Авакова, дело об убийстве Шеремета разделено, следствие в отношении заказчиков продолжается.

“В декабре мы получили несколько больше материалов, чем те, которые были опубликованы вчера в прессе, которые нам показывают, что в кругах белорусских спецслужб до 2012 года обсуждались вопросы, связанные с убийством Павла Шеремета. Эти материалы тогда были нами приняты. У нас есть уже целый ряд международных правовых поручений с тех пор. Будут доверены некоторые следственные действия уже сейчас, в январе, на территории Европы. Мы получили в руки достаточно большое количество документов, сейчас они изучаются“, – сказал глава МВД.

Бельгийское издание EUobserver 4 января 2021 года опубликовало аудиозаписи разговоров бывшего главы КГБ Беларуси Вадима Зайцева, в которых, в частности, обсуждалась возможность убийства Шеремета. Как утверждает издание, разговоры записывались скрытым устройством 11 апреля 2012 года во время инструктажа сотрудников контртеррористического подразделения КГБ "Альфа" в минском офисе Зайцева. Как отметил Зайцев, задачу по организации политических убийств перед КГБ поставил непосредственно Лукашенко и выделил на это $1,5 млн.

Стало известно, что аудиозаписи предал огласке бывший сотрудник спецназа Беларуси Игорь Макар. Он уже заявил о готовности лично свидетельствовать по делу об убийстве Шеремета. Макара в статусе свидетеля пригласили на допрос в Украину. Также сообщалось о формировании группы из сотрудников Национальной полиции и Офиса генерального прокурора, которая готова выехать в страну Евросоюза, где сейчас находится экс-спецназовец. В Нацполиции заявили, что материалы о “белорусском следе“ отрабатываются в отдельном уголовном производстве и касаются исключительно заказчиков убийства журналиста.

Директор департамента коммуникации Министерства внутренних дел Артем Шевченко заявил, что информация журналистов “подтверждает основную версию следствия, что наши обвиняемые действовали не самостоятельно, а выполняли определенный преступный замысел определенных неустановленных лиц“.

Замминистра внутренних дел Украины Антон Геращенко сказал, что эта версия никак не влияет на статус подозреваемых по делу Шеремета, поскольку “касается возможных вариантов того, кто был заказчиком убийства, а не его исполнителем“.

Адвокаты фигурантов дела об убийстве Шеремета считают, что новая информация с версией о причастности к преступлению белорусских спецслужб может “разрушить“ версию следствия.

Шеремет погиб 20 июля 2016 года в Киеве в результате подрыва машины, принадлежавшей сооснователю издания “Украинская правда“, гражданской жене журналиста Алене Притуле. Прокуратура квалифицировала инцидент как умышленное убийство, совершенное способом, опасным для жизни многих людей.

12 декабря 2019 года министр внутренних дел Украины Арсен Аваков сообщил о задержании подозреваемых в причастности к убийству Шеремета. Позже в тот же день Нацполиция назвала имена вероятных причастных: это музыкант и доброволец Андрей Антоненко, военная медсестра Яна Дугарь, а также врач и волонтер Юлия Кузьменко. Все они были арестованы. Фигуранты заявляют, что непричастны к убийству Шеремета.

22 мая 2020 года полиция уведомила защиту подозреваемых об окончании досудебного расследования.

Шевченковский райсуд Киева принял решение, что судить Антоненко, Дугарь и Кузьменко будут с участием присяжных. Первое заседание по существу состоялось 28 сентября.

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