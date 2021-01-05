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Мусаева: Шеремет долгое время не был въездным в Беларусь, но буквально за полтора месяца до гибели он побывал в Минске

В связи с публикацией аудиозаписи, на которой обсуждается возможность убийства журналиста Павла Шеремета, белорусская версия становится одной из основных, заявила в комментарии изданию "ГОРДОН" главный редактор "Украинской правды" Севгиль Мусаева.

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Мусаева: Новая информация может дать импульс расследованию убийства Шеремета
Мусаева: Новая информация может дать импульс расследованию убийства Шеремета
Фото: atr.ua

Вместе с аудиозаписью, на которой бывший глава Комитета госбезопасности Беларуси Вадим Зайцев обсуждает возможность убийства журналиста Павла Шеремета, обнародован и рапорт о слежке. Информация в нем соответствует действительности. Об этом в комментарии изданию "ГОРДОН" рассказала главный редактор "Украинской правды" Севгиль Мусаева.

"Безусловно, появление такой информации не может не шокировать. Мы никогда не отрицали возможную причастность к убийству Павла Шеремета белорусских и российский спецслужб и говорили об этом. В связи с данной публикацией белорусская версия стала одной из основных. Павел был фактически личным врагом Александра Лукашенко. И это не преувеличение. Истоки этой нелюбви можно искать еще в 1990-е годы, когда Павел был оппозиционным журналистом. Его лишили белорусского гражданства. И это было личное решение Лукашенко. Кроме того, Павел был идейным вдохновителем оппозиционного издания "Белорусский партизан", которое не нравилось власти. Есть еще один интересный нюанс: Павел долгое время не был въездным в Беларусь, но летом 2016 года, буквально за полтора месяца до гибели, он был в Минске. Дело в том, что за полгода до этого умер его отец. Павел поехал на поминки и повидаться с мамой. Сейчас уже мы немного иначе смотрим на эту поездку и можем допустить, что это могут быть звенья одной цепи. Нельзя точно исключать версию, что к убийству могут быть причастны белорусские спецслужбы, потому что Шеремет был критиком режима и его не любил Лукашенко", – заявила редактор.

По ее словам, обнародованная информация открывает вопрос, насколько качественно украинское следствие отработало версию причастности белорусских спецслужб к убийству Шеремета.

"Я не могу сказать, что реакция украинских правоохранителей меня устраивает. К пятой годовщине гибели Павла хотелось бы иметь более веские основания и говорить о конкретных заказчиках и исполнителях. Меня в принципе не устраивает статус дела, в том числе недостаточность доказательной базы в этом деле. Как трезвого журналиста, меня интересует, насколько тщательно отрабатывалась версия причастности к убийству спецслужб, как белорусских, так и российских. Ранее следствие говорило, что с российскими следователями мы не можем сотрудничать, потому что у нас плохие отношения с РФ, они не дают нам информацию. Но в плане белорусских правоохранителей я не могу вспомнить вообще каких-либо комментариев. Возможно, они и были. Вопрос в том, насколько тщательно отрабатывалась белорусская версия", – сказала Мусаева.

По ее мнению, появление новой информации может дать расследованию новый импульс.

"Думаю, что новая информация может стать хорошей зацепкой и дать делу новый импульс. Но мы понимаем, что соседняя страна находится в очень непростом периоде. Лукашенко чувствует себя загнанным зверем. Сомневаюсь, что последуют еще какие-то факты, откровения и доказательства, которые могут свидетельствовать о том, что это сделали белорусские спецслужбы. То есть вопросов у меня появилось еще больше. И ключевой вопрос: почему запись, сделанная в 2012 году, появляется в открытом доступе в 2021 году, хотя убийство произошло в 2016-м. Допускаю, что человек, который передавал запись европейцам, украинским правоохранителям и нам, просто боялся раньше говорить, а сейчас, после всех событий в Беларуси, решился на это. Такое вполне вероятно", – отметила журналистка.

Она не исключает вероятности, что обнародованные пленки могут быть поддельными.

"Я допускаю все что угодно. Спустя 20 лет с момента появления пленок Мельниченко мы многое понимаем. Аудиовизуальные материалы сами по себе не являются доказательством. Они требует основательной экспертизы, что вызывает много сложностей. Но я бы хотела акцентировать внимание на одном из документов, который был опубликован вместе с аудиозаписью, – это рапорт о слежке за Шереметом. Информация, представленная в этом рапорте, соответствует действительности. Например, касательно поездок Шеремета в Киргизию, на какой машине он передвигался по Москве, с кем он состоял в контактах, с кем общался. То есть слежка за ним точно велась. И рапорт является документом", – подчеркнула Мусаева.

Бельгийское издание EUobserver 4 января 2021 года опубликовало аудиозаписи разговоров бывшего главы КГБ Беларуси Вадима Зайцева, в которых, в частности, обсуждалась возможность убийства Шеремета. Как утверждает издание, разговоры записывались скрытым устройством 11 апреля 2012 года во время инструктажа сотрудников контртеррористического подразделения КГБ "Альфа" в минском офисе Зайцева. Как отметил Зайцев, задачу по организации политических убийств перед КГБ поставил непосредственно Лукашенко и выделил на это $1,5 млн.

Стало известно, что аудиозаписи предал огласке бывший сотрудник спецназа Беларуси Игорь Макар. Он уже заявил о готовности лично свидетельствовать по делу об убийстве Шеремета.

Нацполиция Украины заявила, что получила информацию издания EUobserver, а также разрешение на проведение следственных действий в одной из европейских стран, однако не уточнила, в какой именно.

Директор департамента коммуникации Министерства внутренних дел Артем Шевченко заявил, что информация журналистов "подтверждает основную версию следствия, что наши обвиняемые действовали не самостоятельно, а выполняли определенный преступный замысел определенных неустановленных лиц".

Замминистра внутренних дел Украины Антон Геращенко сказал, что эта версия никак не влияет на статус подозреваемых по делу Шеремета, поскольку "касается возможных вариантов того, кто был заказчиком убийства, а не его исполнителем".

Адвокаты фигурантов дела об убийстве Шеремета считают, что новая информация с версией о причастности к преступлению белорусских спецслужб может "разрушить" версию следствия.

Шеремет погиб 20 июля 2016 года в Киеве в результате подрыва машины, принадлежавшей сооснователю издания "Украинская правда", гражданской жене журналиста Алене Притуле. Прокуратура квалифицировала инцидент как умышленное убийство, совершенное способом, опасным для жизни многих людей.

12 декабря 2019 года министр внутренних дел Украины Арсен Аваков сообщил о задержании подозреваемых в причастности к убийству Шеремета. Позже в тот же день Нацполиция назвала имена вероятных причастных: это музыкант и доброволец Андрей Антоненко, военная медсестра Яна Дугарь, а также врач и волонтер Юлия Кузьменко. Все они были арестованы. Фигуранты заявляют, что непричастны к убийству Шеремета.

22 мая 2020 года полиция уведомила защиту подозреваемых об окончании досудебного расследования.

Шевченковский райсуд Киева принял решение, что судить Антоненко, Дугарь и Кузьменко будут с участием присяжных. Первое заседание по существу состоялось 28 сентября.

Елена ПОСКАННАЯ
журналистка
Теги: Украина, Беларусь, оппозиция, убийство, Павел Шеремет, Минск, КГБ, спецназ, Севгиль Мусаева, правоохранители, расследование, преступление, журналисты, Европа, Нацполиция, Украинская правда
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