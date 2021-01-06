ГОРДОН
 
 
МИР

Белорусская журналистка по голосу опознала возможного заказчика убийства Шеремета – он угрожал убить ее сына

Белорусская корреспондентка Ирина Халип рассказала, что узнала на "белорусских пленках" по делу убийства журналиста Павла Шеремета голос бывшего главы Комитета госбезопасности страны Вадима Зайцева. Она виделась с ним в 2011 году – после того, как ее арестовали за участие в протестных митингах в декабре 2010-го.

Шеремет погиб 20 июля 2016 года в Киеве в результате подрыва машины
Шеремет погиб 20 июля 2016 года в Киеве в результате подрыва машины
Фото: EPA

Корреспондентка "Новой газеты" в Беларуси Ирина Халип и ее муж Андрей Санников опознали по голосу возможного заказчика убийства журналиста Павла Шеремета.

Халип рассказала, что узнала голос бывшего главы Комитета госбезопасности Беларуси Вадима Зайцева, который зафиксирован на так называемых "белорусских пленках". Журналистка рассказала, что уже общалась с ним в 2011 году, когда находилась в изоляторе КГБ. Как отмечает Frontline Defenders, Халип была одной из задержанных на акциях протеста в Беларуси в декабре 2010-го – до прошлого года это были самые массовые оппозиционные митинги в стране.

По ее словам, Зайцев рассказывал, будто все давно уже дали показания против нее и все арестованные 19 декабря 2010-го пойдут под суд по статье 293 Уголовного кодекса Беларуси (массовые беспорядки), а обвинение против Халип будет переквалифицировано на статью 357 (заговор с целью захвата власти), которая предусматривает 25 лет тюрьмы. 

Голос с "белорусских пленок" узнал и муж Халип Андрей Санников, которого также арестовали на митингах 2010 года. Санников рассказывает, что его, как и жену, приводили на допросы к Зайцеву. Во время одного из них в январе 2011-го тогдашний глава КГБ стал угрожать сыну и жене мужчины, заявляя, что "с ними поступят самым жестким, крайним образом".

Бельгийское издание EUobserver 4 января 2021 года опубликовало аудиозаписи разговоров Зайцева, в которых, в частности, обсуждалась возможность убийства Шеремета. Как утверждает издание, разговоры записывались скрытым устройством 11 апреля 2012 года во время инструктажа сотрудников контртеррористического подразделения КГБ "Альфа" в минском офисе Зайцева. Как отметил Зайцев, задачу по организации политических убийств перед КГБ поставил непосредственно президент Александр Лукашенко и выделил на это $1,5 млн.

Аудиозаписи предал журналистам бывший сотрудник спецназа МВД Беларуси Игорь Макар. Он заявил о готовности лично свидетельствовать по делу об убийстве Шеремета. Макара в статусе свидетеля пригласили на допрос в Украину. Сообщалось о формировании группы из сотрудников Национальной полиции и Офиса генерального прокурора, которая готова выехать в страну Евросоюза, где сейчас находится экс-спецназовец. В Нацполиции заявили, что материалы о “белорусском следе“ отрабатываются в отдельном уголовном производстве и касаются исключительно заказчиков убийства журналиста.

Директор департамента коммуникации Министерства внутренних дел Артем Шевченко заявил, что информация журналистов “подтверждает основную версию следствия, что наши обвиняемые действовали не самостоятельно, а выполняли определенный преступный замысел определенных неустановленных лиц“.

Замминистра внутренних дел Украины Антон Геращенко сказал, что эта версия никак не влияет на статус подозреваемых по делу Шеремета, поскольку “касается возможных вариантов того, кто был заказчиком убийства, а не его исполнителем“.

Адвокаты фигурантов дела об убийстве Шеремета считают, что новая информация с версией о причастности к преступлению белорусских спецслужб может “разрушить“ версию следствия.

Шеремет погиб 20 июля 2016 года в Киеве в результате подрыва машины, принадлежавшей сооснователю издания “Украинская правда“, гражданской жене журналиста Алене Притуле. Прокуратура квалифицировала инцидент как умышленное убийство, совершенное способом, опасным для жизни многих людей.

12 декабря 2019 года Аваков сообщил о задержании подозреваемых в причастности к убийству Шеремета. Позже в тот же день Нацполиция назвала имена вероятных причастных: это музыкант и доброволец Андрей Антоненко, военная медсестра Яна Дугарь, а также врач и волонтер Юлия Кузьменко. Все они были арестованы. Фигуранты заявляют, что непричастны к убийству Шеремета.

22 мая 2020 года полиция уведомила защиту подозреваемых об окончании досудебного расследования.

Шевченковский райсуд Киева принял решение, что судить Антоненко, Дугарь и Кузьменко будут с участием присяжных. Первое заседание по существу состоялось 28 сентября.

Теги: Беларусь, убийство, Павел Шеремет, митинг, КГБ, журналисты, аудио, записи
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Появилось много злых людей". Кошевой в поле записал обращение
"Появилось много злых людей". Кошевой в поле записал обращение
"Танцующий миллионер" Вакки постриг двухмесячную дочь. Видео
"Танцующий миллионер" Вакки постриг двухмесячную дочь. Видео
"Какая-то вы, Олечка, вульгарная стали", "Завидуйте молча". Поклонники Цибульской ответили хейтерам, раскритиковавшим ее пикантные снимки
"Какая-то вы, Олечка, вульгарная стали", "Завидуйте молча". Поклонники Цибульской ответили хейтерам, раскритиковавшим ее пикантные снимки
Звезда бондианы Робертс умерла вскоре после ложного заявления о ее смерти – СМИ
Звезда бондианы Робертс умерла вскоре после ложного заявления о ее смерти – СМИ
Жена Остапчука рассказала, почему они с мужем решили сменить съемную квартиру
Жена Остапчука рассказала, почему они с мужем решили сменить съемную квартиру
Беременная Фролова: Когда заболела COVID-19, не могла дозвониться до врача три дня
Беременная Фролова: Когда заболела COVID-19, не могла дозвониться до врача три дня
Двухмесячный сын звезды фильмов о Гарри Поттере госпитализирован с COVID-19
Двухмесячный сын звезды фильмов о Гарри Поттере госпитализирован с COVID-19
Dorofeeva на Бали показала фигуру в "голом" купальнике
Dorofeeva на Бали показала фигуру в "голом" купальнике
"Это Путину смс", " Теперь солдатику влетит". Куценко показал, как в Кремле на снегу рисуют пенис. Видео
"Это Путину смс", " Теперь солдатику влетит". Куценко показал, как в Кремле на снегу рисуют пенис. Видео
Брежнева показала себя располневшую после новогоднего застолья
Брежнева показала себя располневшую после новогоднего застолья
Санина нанесла на запястье портрет Тины Кароль
Санина нанесла на запястье портрет Тины Кароль
Jerry Heil села на шпагат на горе в Буковеле и рассказала о ценах на курорте
Jerry Heil села на шпагат на горе в Буковеле и рассказала о ценах на курорте
Фадеев заявил о желании вакцинироваться от коронавируса
Фадеев заявил о желании вакцинироваться от коронавируса
Рыжеволосая Белла Хадид cделала прическу, как у героя мультсериала "Ох, уж эти детки!"
Рыжеволосая Белла Хадид cделала прическу, как у героя мультсериала "Ох, уж эти детки!"
"Секси", "Кайфуша". Звезда сериала "Папик" показала отдых в Египте
"Секси", "Кайфуша". Звезда сериала "Папик" показала отдых в Египте
Геннадий Татарченко: Никто не отменял расчет по бартеру. Заказав песню на юбилей, могут рассчитаться спиртным
Геннадий Татарченко: Никто не отменял расчет по бартеру. Заказав песню на юбилей, могут рассчитаться спиртным
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
"Это очень интимное", "Седак Седоковой крупным планом", "Перебор". Фаны Седоковой рассматривают ее эротическое фото с мужем
"Это очень интимное", "Седак Седоковой крупным планом", "Перебор". Фаны Седоковой рассматривают ее эротическое фото с мужем
"Ест, как царский отпрыск", "Пусть этот мальчик сменит Путина". Собчак показала сына за праздничным столом
"Ест, как царский отпрыск", "Пусть этот мальчик сменит Путина". Собчак показала сына за праздничным столом
Ходорковский показал свою жену
Ходорковский показал свою жену
"Девочка", "В каком месте?". Джанабаева без макияжа засветила грудь
"Девочка", "В каком месте?". Джанабаева без макияжа засветила грудь
"Потрясающая и нестареющая". Поклонники оценили фигуру 54-летней Хайек в бикини
"Потрясающая и нестареющая". Поклонники оценили фигуру 54-летней Хайек в бикини
Российская ведущая Тина Канделаки повторила образ Тины Кароль. Фото
Российская ведущая Тина Канделаки повторила образ Тины Кароль. Фото
Брежнева показала себя располневшую после новогоднего застолья
Брежнева показала себя располневшую после новогоднего застолья
Dorofeeva на Бали показала фигуру в "голом" купальнике
Dorofeeva на Бали показала фигуру в "голом" купальнике
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS