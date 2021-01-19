"Укрэнерго" заявила о критической ситуации с запасами угля из-за морозов

Государственная энергетическая компания "Укрэнерго" предупредила о критической ситуации с запасами угля всех марок на складах тепловых электростанций (ТЭС). Об этом говорится в сообщении компании от 18 января.
По состоянию на 18 января запасы угля уменьшились в 5,2 раза до 487,5 тыс. тонн по сравнению с началом ноября прошлого года. Из общих запасов в 487,5 тыс. тонн запасы газового угля оценили в 283,6 тыс. тонн (они уменьшились в 7,5 раза), а антрацитового – в 203,9 тыс. тонн (уменьшение на 44,4%).
"Поэтому начиная с понедельника, 18 января, включены в работу дополнительно шесть блоков трех ТЭС (Углегорская, Змиевская, Трипольская) на резервном топливе (газ) суммарной мощностью 1200 МВт", – заявили в компании.
В "Укрэнерго" добавили, что из-за резкого похолодания выросла нагрузка на ТЭС. В течение недели все блоки ТЭС в энергосистеме работали на угле. Среднесуточное производство энергии на ТЭС увеличилось на 6,1%.
"Никаких отключений категорий потребителей за прошедшую неделю и по состоянию на 18 января не произошло, графики ограничения мощности и аварийного отключения промышленных предприятий не применялись", – подытожила компания.
15 января нардеп от "Батьківщини", первый заместитель председателя парламентского комитета по вопросам энергетики Алексей Кучеренко заявил, что знергоблоки тепловых электростанций государственной компании "Центрэнерго" остановились на аварийный ремонт из-за отсутствия угля на складах, в связи с чем планируются веерные отключения электроэнергии.
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль говорил, что на украинских угольных ТЭС на складах низкие запасы угля и в случае необходимости состоится запуск газомазутных блоков, а также перевод угольных блоков на сжигание газа.