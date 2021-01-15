Уголь на складах "Центрэнерго" закончился, диспетчер сообщил о риске веерных отключений – Кучеренко

По состоянию на утро пятницы на аварийном ремонте оказались шесть из девяти блоков Змиевской ТЭС "Центрэнерго", заявил нардеп от "Батьківщини", первый заместитель председателя парламентского комитета по вопросам энергетики Алексей Кучеренко.

Алексей Кучеренко: В результате имеем дефицит в системе 2,6 ГВт и предупреждения от "Укрэнерго" о веерных отключениях с 14 по 19 января Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com

Энергоблоки тепловых электростанций государственной компании "Центрэнерго" остановились на аварийный ремонт из-за отсутствия угля на складах. Об этом сообщил в Facebook нардеп от "Батьківщини", первый заместитель председателя парламентского комитета по вопросам энергетики Алексей Кучеренко.

"Доуправлялись. Центрэнерго под уверенным руководством "понятных" менеджеров осталось без угля в разгар морозов. По состоянию на утро пятницы на аварийном ремонте шесть из девяти блоков Змиевской ТЭС "Центрэнерго", – написал Кучеренко.

Он отметил, что Минэнерго уже два дня не публикует данные об актуальных запасах угля на складах ТЭС. Последние данные – за 13 января, согласно этой информации, на Змиевской ТЭС оставалось 2 тыс. тонн антрацита и 7 тыс. тонн газового угля, чего было достаточно для работы станции в течение полтора суток.

"На других станциях не намного лучше ситуация. В результате имеем дефицит в системе 2,6 ГВт и предупреждения от "Укрэнерго" о веерных отключениях с 14 по 19 января. Вот вам и результат работы "понятных менеджеров" и регулирования от "независимого регулятора", который полтора года только тем и занимался, что растил спекулянтов и торговцев воздухом", – подытожил Кучеренко.

Летом 2019 года в госкомпании "Центрэнерго" был назначен новый менеджмент, который связывают с группой "Приват" Игоря Коломойского, писала "Экономическая правда".