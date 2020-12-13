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ПОЛИТИКА

Зеленский пообещал развивать возобновляемую энергетику в Украине и постепенно отказаться от угля

Украина последовательно придерживается обязательств по международным климатическим соглашениям и стремится снизить выбросы парниковых газов в 2030 году до 42% по сравнению с 1990 годом, заявил президент Украины Владимир Зеленский на Международном саммите климатических амбиций.

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Зеленский рассказал, как Украина на себе ощутила изменения климата
Зеленский рассказал, как Украина на себе ощутила изменения климата
Фото: Офіс Президента України / Facebook

Долгосрочной целью Украины в сфере энергетики являются достижение углеродной нейтральности и работа над заменой ископаемых видов топлива, таких как уголь. Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил на Международном саммите климатических амбиций (Climate Ambition Summit) 12 декабря. Его выступление цитирует Офис президента (ОПУ) 13 декабря.

На Банковой отметили, что этот саммит имеет "значительный политический вес" для ведущих международных партнеров, в частности Великобритании и Франции. В нем участвовали более 70 глав государств и правительств. Они записали короткие видеообращения с изложением "новых и амбициозных" обязательств своих государств по Парижскому климатическому соглашению.

Зеленский рассказал на саммите, как в этом году Украина остро чувствовала негативное влияние изменения климата. Длительная засуха в некоторых регионах страны уничтожила урожай, на востоке произошли масштабные лесные пожары, а на западе – разрушительные паводки, отметили в ОПУ.

"Каждый житель планеты уже испытывает дыхание глобального потепления и несет потери из-за пассивного отношения к климатической политике", – подчеркнул Зеленский.

По его словам, Украина последовательно придерживается взятых на себя обязательств по эффективной имплементации Целей устойчивого развития – 2030 и международных климатических соглашений.

"На этой основе мы рассматриваем цель по выбросам парниковых газов в 2030 году во всех секторах экономики Украины в диапазоне от 36% до 42% по сравнению с 1990 годом, то есть сокращение на 58–64%", – сказал президент Украины.

Кроме новых обязательств по Парижскому соглашению, Украина работает над усовершенствованием механизмов государственной финансовой поддержки климатической политики, отметил президент.

"Украина стремится согласовывать свою климатическую политику и законодательство с европейским "зеленым" курсом. Мы активизируем сотрудничество с ЕС в сферах энергоэффективности, развития водородной энергетики и возобновляемых источников энергии, справедливой трансформации угольного сектора и развития национальной системы торговли квотами на выбросы парниковых газов", – заявил Зеленский.

Страны Евросоюза на встрече глав государств и правительств стран Евросоюза в Брюсселе 11 декабря договорились о сокращении углеродных выбросов в атмосферу к 2030 году не менее чем на 55% по сравнению с уровнем 1990 года.

Парижское климатическое соглашение, которое вступило в силу 4 ноября 2016 года, предполагает меры по недопущению изменения климата. Для начала его действия необходимо, чтобы документ ратифицировало не менее 55 стран, которые вместе выбрасывают более 55% парниковых газов в мире. Договор призван заменить Киотский протокол, закреплявший нормированные обязательства по сокращению выбросов парниковых газов. Документ ратифицировали около 200 стран, в том числе Украина.

Парижское соглашение предусматривает ограничение выбросов парниковых газов до уровня, когда их будут полностью поглощать растения и океаны, до конца текущего столетия; замедление роста среднегодовой температуры, с тем чтобы она не превышала более чем на два градуса среднегодовую температуру планеты в доиндустриальные времена; создание фонда, с помощью которого богатые страны будут помогать бедным переходить на более чистые виды энергии.

Теги: экология, пожар, климат, уголь, лесные пожары, Владимир Зеленский, засуха, энергоэффективность
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