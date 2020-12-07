Ноябрь 2020 года стал самым теплым за всю историю наблюдений – Служба ЕС по вопросам изменения климата

Температура воздуха в ноябре 2020 года в среднем по планете была на 0,8 °С выше, чем за последние 30 лет, сообщает Служба Европейского союза по вопросам изменения климата Copernicus.

2020 год может стать одним из трех самых теплых лет за всю историю наблюдений Фото: ЕРА

По данным Службы Европейского союза по вопросам изменения климата Copernicus, ноябрь 2020 года стал самым теплым на всей планете с начала наблюдений. Об этом сообщается на сайте службы.

Температура на планете была на 0,8 °С выше, чем в среднем за последние 30 лет, и на 0,13 °С превзошла предыдущие температурные рекорды, зафиксированные в ноябре 2016 и 2019 годов.

Выше обычного температура была зафиксирована в Европе, Сибири, Арктике, США, Южной Америке, на Тибете, на востоке Антарктики и в большей части Австралии.

Холоднее среднего в ноябре было на большей части территории Канады, на западе Антарктиды, в некоторых частях Гренландии, Центральной Азии и южного Китая.

Средняя температура этой осени в Европе была самой высокой за всю историю наблюдений – она была на 1,9 °C выше нормы периода с 1981 по 2010 годы.

В отчете Всемирной метеорологической организации, обнародованном 3 декабря, говорится, что 2020 год , вероятно, станет одним из трех самых теплых лет за всю историю наблюдений.

4 ноября 2016 года вступило в силу Парижское климатическое соглашение, которое предполагает меры по недопущению изменения климата. Оно предусматривает: ограничение выбросов парниковых газов до уровня, когда их будут полностью поглощать растения и океаны, до конца текущего столетия; замедление роста среднегодовой температуры, с тем чтобы она не превышала более чем на два градуса среднегодовую температуру планеты в доиндустриальные времена; создание фонда, с помощью которого богатые страны будут помогать бедным переходить на более чистые виды энергии.