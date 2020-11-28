Карпаты оказались в большой опасности из-за вырубки лесов – ООН

Из-за массовых незаконных вырубок лесов, климатических изменений и браконьерства флора и фауна Карпат находятся под угрозой, заявила исполнительный директор программы Организации Объединенных Наций по окружающей среде (ЮНЕП) Ингер Андерсен.

Старовозрастные леса Карпат и их уникальные флора и фауна исчезают с угрожающей скоростью из-за массовых незаконных вырубок лесов. Об этом заявила исполнительный директор программы Организации Объединенных Наций по окружающей среде (ЮНЕП) Ингер Андерсен, заявление опубликовано 25 ноября на сайте организации.

"За последние годы Украина пережила несколько разрушительных наводнений. Деревни и дороги затоплены. Снесены мосты. Люди убиты. Отчасти это связано с изменением климата. Но незаконные рубки, происходящие под прикрытием трудностей, с которыми столкнулась Украина, уничтожили большие участки леса, которые впитывают излишки воды и служат защитой от наводнений", – отметила она.

Андерсен подчеркнула, что за последние 20 лет незаконные рубки обошлись Румынии в более чем €5 млрд, а только в 2016 году в Румынии было незаконно вырублено около 187 тыс. м3 древесины.

Еще одной проблемой региона она назвала незаконный лов осетровых для торговли икрой, браконьерство на крупных плотоядных животных и убийство диких птиц.

В связи с этим Андерсен представила несколько шагов, которые помогут решить ситуацию в Карпатском регионе.

Прежде всего нужно ускорить реализацию планов правительства по сохранению и рациональному использованию природных ресурсов. Этот план должен сохранить экосистемы нетронутыми и смягчить последствия изменения климата.

Во-вторых, надо ужесточить законы. Большую угрозу Карпатам составляет незаконная деятельность по вырубке, преступные группировки запугивают и давят на лесников и активистов, которые пытаются их остановить. В 2017 году в ООН заявляли, что недостаточная жесткость законов – это главный фактор вырубки леса.

Третьим необходимым шагом она считает расширение трансграничного сотрудничества, так как экосистемы Карпат взаимосвязаны. Например, Восточные Карпаты расположены в Румынии, Украине, Словакии и Польше. Правительства этих стран должны консолидироваться и бороться с вырубками карпатских лесов.

Четвертый необходимый шаг – борьба с изменениями климата. Украина – всего лишь одна страна в Карпатском регионе, которая почувствовала всю силу наводнения. Затопление будет только усиливаться, нанося вред не только экосистемам, но и людям и экономике. Надо действовать на опережение, прежде чем ситуация не ухудшилась – по крайней мере надо сократить выбросы парниковых газов.

Также она призывает Украину активно участвовать в инициативе "Десятилетие восстановления экосистем ООН", которое начнется в 2021 году. По ее словам, на глобальном уровне восстановление 350 млн га деградировавших наземных и водных экосистем может принести $9 трлн в виде экосистемных услуг и удалить до 26 гигатонн парниковых газов из атмосферы.