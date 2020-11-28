ГОРДОН
 
 
ОБЩЕСТВО

Карпаты оказались в большой опасности из-за вырубки лесов – ООН

Из-за массовых незаконных вырубок лесов, климатических изменений и браконьерства флора и фауна Карпат находятся под угрозой, заявила исполнительный директор программы Организации Объединенных Наций по окружающей среде (ЮНЕП) Ингер Андерсен.

В ООН призвали Украину участвовать в "Десятилетии восстановления экосистем" для спасения Карпат
В ООН призвали Украину участвовать в "Десятилетии восстановления экосистем" для спасения Карпат
Фото: depositphotos.com

Старовозрастные леса Карпат и их уникальные флора и фауна исчезают с угрожающей скоростью из-за массовых незаконных вырубок лесов. Об этом заявила исполнительный директор программы Организации Объединенных Наций по окружающей среде (ЮНЕП) Ингер Андерсен, заявление опубликовано 25 ноября на сайте организации.

"За последние годы Украина пережила несколько разрушительных наводнений. Деревни и дороги затоплены. Снесены мосты. Люди убиты. Отчасти это связано с изменением климата. Но незаконные рубки, происходящие под прикрытием трудностей, с которыми столкнулась Украина, уничтожили большие участки леса, которые впитывают излишки воды и служат защитой от наводнений", – отметила она.

Андерсен подчеркнула, что за последние 20 лет незаконные рубки обошлись Румынии в более чем 5 млрд, а только в 2016 году в Румынии было незаконно вырублено около 187 тыс. м3 древесины.

Еще одной проблемой региона она назвала незаконный лов осетровых для торговли икрой, браконьерство на крупных плотоядных животных и убийство диких птиц.

В связи с этим Андерсен представила несколько шагов, которые помогут решить ситуацию в Карпатском регионе.

Прежде всего нужно ускорить реализацию планов правительства по сохранению и рациональному использованию природных ресурсов. Этот план должен сохранить экосистемы нетронутыми и смягчить последствия изменения климата.

Во-вторых, надо ужесточить законы. Большую угрозу Карпатам составляет незаконная деятельность по вырубке, преступные группировки запугивают и давят на лесников и активистов, которые пытаются их остановить. В 2017 году в ООН заявляли, что недостаточная жесткость законов – это главный фактор вырубки леса.

Третьим необходимым шагом она считает расширение трансграничного сотрудничества, так как экосистемы Карпат взаимосвязаны. Например, Восточные Карпаты расположены в Румынии, Украине, Словакии и Польше. Правительства этих стран должны консолидироваться и бороться с вырубками карпатских лесов.

Четвертый необходимый шаг – борьба с изменениями климата. Украина – всего лишь одна страна в Карпатском регионе, которая почувствовала всю силу наводнения. Затопление будет только усиливаться, нанося вред не только экосистемам, но и людям и экономике. Надо действовать на опережение, прежде чем ситуация не ухудшилась – по крайней мере надо сократить выбросы парниковых газов.

Также она призывает Украину активно участвовать в инициативе "Десятилетие восстановления экосистем ООН", которое начнется в 2021 году. По ее словам, на глобальном уровне восстановление 350 млн га деградировавших наземных и водных экосистем может принести $9 трлн в виде экосистемных услуг и удалить до 26 гигатонн парниковых газов из атмосферы.

Теги: ООН, экология, климат, Карпаты, браконьерство
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
29-летняя alyona alyona попала в рейтинг украинского Forbes "30 до 30"
29-летняя alyona alyona попала в рейтинг украинского Forbes "30 до 30"
  "Знали, о чем говорят". Лоу заявил, что ученые предупреждали сценаристов "Заражения" о реальной пандемии
  "Знали, о чем говорят". Лоу заявил, что ученые предупреждали сценаристов "Заражения" о реальной пандемии
"Всегда буду помнить нашу первую встречу". Подкопаева показала 15-летнего сына
"Всегда буду помнить нашу первую встречу". Подкопаева показала 15-летнего сына
Жена Уиллиса обнародовала фото поцелуя с мужем
Жена Уиллиса обнародовала фото поцелуя с мужем
  Огневич презентовала польскую версию "Богини". Видео
  Огневич презентовала польскую версию "Богини". Видео
Гайтана посоветовала для укрепления иммунитета полезный фрукт
Гайтана посоветовала для укрепления иммунитета полезный фрукт
"Я – молодой практикант, пришел в школу, там стоит Димопулос. Красивая девочка". Потап рассказал, как проходил практику в школе на Русановке
"Я – молодой практикант, пришел в школу, там стоит Димопулос. Красивая девочка". Потап рассказал, как проходил практику в школе на Русановке
Пугачева показала, как выглядит после бани
Пугачева показала, как выглядит после бани
53-летняя британская телеведущая заявила, что ее раздражают "голые" фото 51-летней Лопес
53-летняя британская телеведущая заявила, что ее раздражают "голые" фото 51-летней Лопес
"Красавчик! Повезло с женой". 75-летний Петросян удивил подписчиков модным образом
"Красавчик! Повезло с женой". 75-летний Петросян удивил подписчиков модным образом
  Трек alyona alyona о насилии над женщинами записали на языке жестов. Видео
  Трек alyona alyona о насилии над женщинами записали на языке жестов. Видео
"Что это за девчуля с такими красивыми кудрями?" Поклонники не узнали Джамалу на снимке из прошлого
"Что это за девчуля с такими красивыми кудрями?" Поклонники не узнали Джамалу на снимке из прошлого
"Как муж все это позволяет?", "Уже на грани". Брежнева обнародовала в сети откровенные снимки
"Как муж все это позволяет?", "Уже на грани". Брежнева обнародовала в сети откровенные снимки
  "Думки", Slow. Участники нацотбора на "Евровидение 2020" Cloudless выпустили два клипа. Видео
  "Думки", Slow. Участники нацотбора на "Евровидение 2020" Cloudless выпустили два клипа. Видео
  "Сколько лет Андрею – столько я и бухаю". Потап рассказал о своем опыте партнерских родов
  "Сколько лет Андрею – столько я и бухаю". Потап рассказал о своем опыте партнерских родов
"Прекрасное переплетение". Волочкова поделилась интимным фото с любовником
"Прекрасное переплетение". Волочкова поделилась интимным фото с любовником
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
  "Это разрыв. Вкусно нереально". Пресняков и Подольская поделились рецептом омлета
"Это разрыв. Вкусно нереально". Пресняков и Подольская поделились рецептом омлета
"10 лет прожиты зря". Онопка развелась с мужем, который ее насиловал и бил
"10 лет прожиты зря". Онопка развелась с мужем, который ее насиловал и бил
"Издевательство!". Полякова резко ответила Фреймут на ее поучительный пост
"Издевательство!". Полякова резко ответила Фреймут на ее поучительный пост
Доктор Комаровский обнародовал совместное фото с двумя внуками и внучкой
Доктор Комаровский обнародовал совместное фото с двумя внуками и внучкой
"Красавчик! Повезло с женой". 75-летний Петросян удивил подписчиков модным образом
"Красавчик! Повезло с женой". 75-летний Петросян удивил подписчиков модным образом
"Не узнать", "Совсем не похожа на себя". Могилевская удивила фанов новым образом
"Не узнать", "Совсем не похожа на себя". Могилевская удивила фанов новым образом
"Всегда буду помнить нашу первую встречу". Подкопаева показала 15-летнего сына
"Всегда буду помнить нашу первую встречу". Подкопаева показала 15-летнего сына
"Я – молодой практикант, пришел в школу, там стоит Димопулос. Красивая девочка". Потап рассказал, как проходил практику в школе на Русановке
"Я – молодой практикант, пришел в школу, там стоит Димопулос. Красивая девочка". Потап рассказал, как проходил практику в школе на Русановке
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS