Киев стал одним из самых грязных городов Европы – Борислав Береза о работе Дарницкой ТЭЦ

Дарницкая ТЭЦ – это "что-то вроде мини-Чернобыля" посреди Киева, который ежесуточно генерирует около 300 тонн опасных выбросов, заявил глава "Эко Партии Березы" и кандидат в мэры Киева Борислав Береза.

Борислав Береза: Дарницкая ТЭЦ не изменяет традициям и из-за своей технологической отсталости работает почти исключительно на угле Фото: Borislav Bereza / Facebook

Предприятиям, которые не оборудованы фильтрами для уменьшения вредных выбросов в атмосферу, не место в Киеве, заявил лидер "Эко Партии Березы" и кандидат в мэры Киева Борислав Береза в своем Facebook.

По словам политика, в городе продолжают работать предприятия на угле, которые являются наибольшими загрязнителями воздуха, и без фильтров. Особенно критическая ситуация в Дарницком районе, где функционирует Дарницкая ТЭЦ, отметил он, и модернизация станции продлится еще около трех лет.

"Дарницкая ТЭЦ является той промышленной единицей, которая годами больше всех отравляет окружающую среду и здоровье жителей столицы, ведь остается единственным предприятием, работающим преимущественно на угле. Весь мир отказывается от использования этого ископаемого в энергетике, чтобы избежать опасности для экосистемы города. Однако Дарницкая ТЭЦ не изменяет традициям и из-за своей технологической отсталости работает почти исключительно на угле. Что-то вроде "мини-Чернобыля" посреди Киева, который ежесуточно генерирует около 300 тонн опасных выбросов", – написал он.

Береза добавил, что, несмотря на запрет на строительство жилых объектов рядом с промзонами в условиях отсутствия действенного генплана, территории вблизи Дарницкой ТЭЦ активно застраивают – жилыми комплексами, торговыми центрами и детскими садами.

Политик также сообщил, что программа его партии предусматривает меры для уменьшения вредных выбросов в атмосферу в пределах Киева, и предложил запретить на территории города деятельность предприятий, которые продолжают работать без необходимых фильтров.

"Благодаря действующей власти Киев стал одним из самых грязных городов Европы", – заявил Борислав Береза.

О решении второй раз баллотироваться на должность киевского городского головы и планах "Эко Партии Березы" идти на выборы в Киевсовет Береза сообщил в августе.

18 сентября в Киеве прошла конференция Киевской городской организации политической партии "Эко Партия Березы", во время которой будущий кандидат в мэры презентовал программу своей политсилы. Также он представил членов команды, которые будут баллотироваться от "Эко Партии Березы" в состав Киевсовета. Видео об этом Береза опубликовал в своем YouTube.

Местные выборы в Украине назначены на 25 октября. Они состоятся на всей территории Украины, кроме оккупированного Россией Крыма и отдельных территорий Донецкой и Луганской областей. Избирательная кампания стартовала 5 сентября.