Из-за незаконной добычи янтаря Украине грозит экологическая катастрофа – эколог

Эколог Владимир Борейко рассказал, что для нелегальной добычи янтаря в Украине используются мотопомпы. Они забирают воду из болот, рек, озер, после чего водоемы сохнут.

Во время нелегальной добычи наносится ущерб экосистемам полей, лесов и водоемов Фото: depositphotos.com

Незаконная добыча янтаря в Украине наносит ущерб природе. Об этом в комментарии "Обозревателю" 29 сентября заявил эколог Владимир Борейко.

"Они добывают янтарь с помощью мотопомп. Они забирают воду из болот, рек, озер и, по сути, эти водоемы сохнут. Небольшое болотце, озеро исчезает. Кроме того, они под свой янтарь приезжают и рубят лес, снимают верхний слой и начинают выливать, выливать. Лес уничтожается, а потом уезжают на другое место", – сказал он.

По информации Борейко, вырубка происходит хаотично, а в местах, где высушили болота и реки, долгие годы будут погибать флора и фауна.

Когда добыча идет в поле, снимают грунт, землю и оставляют песочные места, что также уничтожает экосистему поля, сказал эколог. По предварительной оценке, нелегальная добыча янтаря уничтожила более шести гектаров леса.

Незаконную добычу янтаря фиксировали в Ровенской, Волынской и Житомирской областях. Летом 2015 года пятый президент Украины Петр Порошенко заявлял, что 90% янтаря в Украине добывается нелегально при покровительстве правоохранительных органов.

12 августа 2019 года президент Украины Владимир Зеленский говорил, что масштабы незаконной добычи янтаря в Украине достигли уровня экологического бедствия. 2 сентября президент поручил Верховной Раде до 1 декабря 2019 года принять законопроект о добыче янтаря.

Правительственный законопроект №2240 внесли в парламент 8 октября. В первом чтении парламент поддержал его 12 ноября, а во втором – 19 декабря. Зеленский подписал закон 27 декабря.

Закон устанавливает уголовную ответственность за незаконные добычу, сбыт, приобретение, хранение, передачу, пересылку, перевозку, переработку полезных ископаемых, а также за уклонение от рекультивации земель. Документ предполагает введение единых разрешений на разведку с правом добычи янтаря сроком на пять лет на участке до 10 га через электронные аукционы. Начальная цена продажи на аукционе специального разрешения на добычу янтаря составит 2 тыс. необлагаемых минимумов доходов граждан (около 34 тыс. грн) за 1 га земли.