ГОРДОН
 
 
МИР

На дне океана лежит минимум 14 млн тонн микропластика – исследование

Согласно исследованию ученых Государственного научного агентства Австралии, в глубоководных слоях океана микропластика вдвое больше предполагаемого количества пластиковых отходов на его поверхности.

Ученые обнаружили в 25 раз больше пластика в глубоководных слоях, чем все предыдущие исследователи
Ученые обнаружили в 25 раз больше пластика в глубоководных слоях, чем все предыдущие исследователи
Фото: depositphotos.com (архив)

В глубоководных слоях океана лежит как минимум 14 тонн пластиковых отходов длиной не более 5 мм (микропластик). Об этом говорится в исследовании ученых Государственного научного агентства Австралии (CSIRO), опубликованном 6 октября. 

Согласно исследованию, количество микропластика в глубинных водах вдвое превышает предполагаемый уровень загрязнения поверхности океана пластмассовыми отходами. 

Ученые обнаружили в 25 раз больше пластика в глубоководных слоях, чем все предыдущие исследователи, сказано в релизе. 

"Наше исследование дает первую глобальную оценку того, сколько микропластика находится на морском дне. Результаты показывают, что микропластик действительно опускается на дно океана. Даже глубоководные участки океана подвержены проблеме загрязнения пластмассой", – сказала член исследовательской группы Джастин Баррет.

Доктор Дениз Хардести добавила, что больше микропластика на дне океана находили в местах, где на поверхности плавает больше отходов. 

Она призвала избегать использования одноразовых пластиковых предметов, чтобы избежать попадания отходов в океан. 

Как сказано в отчете, ученые исследовали 51 образец с разных участков дна в районе Большого Австралийского залива и обнаружили, что в каждом грамме сухого осадка было от 0 до 13,6 фрагментов микропластика (в среднем 1,26 на 1 грамм сухого осадка). 

В феврале 2017 года Организация Объединенных Наций заявила, что если человечество не откажется от пластиковых бутылок, пакетов, посуды и косметики с пластиковыми микрочастицами, то к 2050 году в Мировом океане пластика будет больше, чем рыбы.

19 декабря 2018 года Европейский парламент и Совет Европы пришли к политическому соглашению о новых мерах по борьбе с мусором, загрязняющим морскую среду. Соглашение основано на плане действий, принятом в 2015 году.

В Евросоюзе к 2021 году должны запретить использование одноразовых пластиковых столовых приборов (вилки, ножи, ложки и палочки для еды), одноразовых пластиковых тарелок, соломинок, ватных палочек из пластика.

Теги: экология, Австралия, ученые, отходы, исследование, мусор, океан, пластик
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Экс-участник "Танцев со звездами" Цимбалюк признался, что в детстве занимался бальными танцами
Экс-участник "Танцев со звездами" Цимбалюк признался, что в детстве занимался бальными танцами
Кучеренко в костюме панды показала, как греется в объятиях панды-Комарова
Кучеренко в костюме панды показала, как греется в объятиях панды-Комарова
Седокова показала ягодицы
Седокова показала ягодицы
Крус опубликовала в сети постер к новому фильму. Соцсети приняли его за поддержку Армении
Крус опубликовала в сети постер к новому фильму. Соцсети приняли его за поддержку Армении
Дочь Кейт Мосс дебютировала на подиуме
Дочь Кейт Мосс дебютировала на подиуме
Андре Тан рассказал, как Loboda изменила его планы
Андре Тан рассказал, как Loboda изменила его планы
Каминская в Египте позировала в бюстгальтере с книгой в руках
Каминская в Египте позировала в бюстгальтере с книгой в руках
"Я не впервые слышу это в свою сторону, но впервые – с экрана телевизора". Димопулос рассказала, как реагирует на свое прозвище Черная Пантера
"Я не впервые слышу это в свою сторону, но впервые – с экрана телевизора". Димопулос рассказала, как реагирует на свое прозвище Черная Пантера
Monatik показал, как забирал сына из роддома
Monatik показал, как забирал сына из роддома
  В США скончался знаменитый рэгги-музыкант
  В США скончался знаменитый рэгги-музыкант
Лолита не заметила, как переболела COVID-19
Лолита не заметила, как переболела COVID-19
"Сиси", "Сексафон", "Ох...енная!", "Чертовка!". Астафьева взбудоражила фанов полностью голой грудью
"Сиси", "Сексафон", "Ох...енная!", "Чертовка!". Астафьева взбудоражила фанов полностью голой грудью
Ассия Ахат впервые рассказала о смерти родной сестры
Ассия Ахат впервые рассказала о смерти родной сестры
Остапчук рассказал о последствиях заражения коронавирусом
Остапчук рассказал о последствиях заражения коронавирусом
"Везде с бокальчиком". Победительницу "Холостяка 10" заподозрили в злоупотреблении алкоголем
"Везде с бокальчиком". Победительницу "Холостяка 10" заподозрили в злоупотреблении алкоголем
"Неприлично хорошо от того, что не все и сразу, а постепенно". Мейхер рассказала о своей сексуальности и чувственности
"Неприлично хорошо от того, что не все и сразу, а постепенно". Мейхер рассказала о своей сексуальности и чувственности
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
  "Менял мне судна, мыл меня". Королева рассказала, как Тарзан помогал ей реабилитироваться
"Менял мне судна, мыл меня". Королева рассказала, как Тарзан помогал ей реабилитироваться
"Чинили бачок в унитазе, подруга бегала полуголой за Данилко". Могилевская предложила узнать участников архивного фото
"Чинили бачок в унитазе, подруга бегала полуголой за Данилко". Могилевская предложила узнать участников архивного фото
  "Он сделал в этой истории две большие ошибки". Королева впервые раскрыла правду о похождениях Тарзана
"Он сделал в этой истории две большие ошибки". Королева впервые раскрыла правду о похождениях Тарзана
"Осталось еще на женском кресле сфоткаться", "Потап фоткал?". Каменских засветила формы
"Осталось еще на женском кресле сфоткаться", "Потап фоткал?". Каменских засветила формы
"Умничка!". Дочь Пугачевой и Галкина восхитила пользователей Instagram своим поступком
"Умничка!". Дочь Пугачевой и Галкина восхитила пользователей Instagram своим поступком
"Молодой и бесконечно сексуальный". Волочкова показала своего бойфренда
"Молодой и бесконечно сексуальный". Волочкова показала своего бойфренда
Заболевший СOVID-19 Беленюк устроил стрельбу из пистолетов
Заболевший СOVID-19 Беленюк устроил стрельбу из пистолетов
  Кудрявцева и отец Фриске обвинили Шепелева в издевательствах над певицей
Кудрявцева и отец Фриске обвинили Шепелева в издевательствах над певицей
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS