На дне океана лежит минимум 14 млн тонн микропластика – исследование

Согласно исследованию ученых Государственного научного агентства Австралии, в глубоководных слоях океана микропластика вдвое больше предполагаемого количества пластиковых отходов на его поверхности.

Ученые обнаружили в 25 раз больше пластика в глубоководных слоях, чем все предыдущие исследователи Фото: depositphotos.com (архив)

В глубоководных слоях океана лежит как минимум 14 тонн пластиковых отходов длиной не более 5 мм (микропластик). Об этом говорится в исследовании ученых Государственного научного агентства Австралии (CSIRO), опубликованном 6 октября.

Согласно исследованию, количество микропластика в глубинных водах вдвое превышает предполагаемый уровень загрязнения поверхности океана пластмассовыми отходами.

Ученые обнаружили в 25 раз больше пластика в глубоководных слоях, чем все предыдущие исследователи, сказано в релизе.

"Наше исследование дает первую глобальную оценку того, сколько микропластика находится на морском дне. Результаты показывают, что микропластик действительно опускается на дно океана. Даже глубоководные участки океана подвержены проблеме загрязнения пластмассой", – сказала член исследовательской группы Джастин Баррет.

Доктор Дениз Хардести добавила, что больше микропластика на дне океана находили в местах, где на поверхности плавает больше отходов.

Она призвала избегать использования одноразовых пластиковых предметов, чтобы избежать попадания отходов в океан.

Как сказано в отчете, ученые исследовали 51 образец с разных участков дна в районе Большого Австралийского залива и обнаружили, что в каждом грамме сухого осадка было от 0 до 13,6 фрагментов микропластика (в среднем 1,26 на 1 грамм сухого осадка).

В феврале 2017 года Организация Объединенных Наций заявила, что если человечество не откажется от пластиковых бутылок, пакетов, посуды и косметики с пластиковыми микрочастицами, то к 2050 году в Мировом океане пластика будет больше, чем рыбы.

19 декабря 2018 года Европейский парламент и Совет Европы пришли к политическому соглашению о новых мерах по борьбе с мусором, загрязняющим морскую среду. Соглашение основано на плане действий, принятом в 2015 году.

В Евросоюзе к 2021 году должны запретить использование одноразовых пластиковых столовых приборов (вилки, ножи, ложки и палочки для еды), одноразовых пластиковых тарелок, соломинок, ватных палочек из пластика.