"Вся планета против". Глюк'oZу осудили за подарки дочери

По мнению подписчиков российской певицы Глюк'oZы, она ко дню рождения дочери приобрела вредный декор.

Глюк'oZа: Моему счастью исполнилось девять лет! Фото: chistyakova_ionova / Instagram

34-летняя российская певица Глюк'oZa показала в Instagram снимки, на которых запечатлена со своей младшей дочерью Верой в ее день рождения.

"Моему счастью сегодня исполнилось девять лет!" – написала она 8 сентября.

Подписчики обратли внимание на большое количество надувных шаров.

"Ребята, откажитесь от пластика.И этой надувной х...рни, вся планета против!!!" – заявила elena_vladi19.

"А потом все эти шарики в мусорник и на свалку – природу загрязнять", – отметила mrfakani.

Глюк'оZа (настоящее имя – Наталья Ионова) родилась 7 июня 1986 года. 17 июня 2006 года Глюк'оZа вышла замуж за бизнесмена Александра Чистякова, совладельца нефтяной компании Ruspetro. У пары двое детей – 13-летняя Лидия и девятилетняя Вера.

Глюк'oZе запретили въезд в Украину до 2023 года, поскольку она нарушала украинское законодательство, неоднократно посещая аннексированный Крым.