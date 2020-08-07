Бульвар Шоубиз
 
07 августа, 2020
 
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Российскую певицу Глюк'oZу не пустили в Украину

По словам российской певицы Глюк'oZы (Натальи Ионовой), она прилетела в Киев из Минска (Беларусь) в личных целях.

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Глюк'oZa: Я просто не понимаю, за что мне отказывают
Глюк'oZa: Я просто не понимаю, за что мне отказывают
Фото: glukozamusic / Instagram

Российская певица Глюкоза не сможет пересекать украинскую границу до августа 2023 года. Об этом сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы Украины. 

Российская певица  Глюк'oZa прилетала в Украину 6 августа из Минска (Беларусь), но во время прохождения пограничного контроля в аэропорту Борисполь получила запрет на въезд в страну сроком на три года – ранее российская артистка нарушала украинское законодательство, неоднократно посещая аннексированный Крым. 

Фото: dpsu.gov.ua
Фото: dpsu.gov.ua

Во время общения с представителями украинской погранслужбы певица заявила, что в последний раз посещала Крым в 2013 году, "забыв" указать посещение полуострова в 2014 году во время участия в фестивале "Пять звезд". 

ВИДЕО
Видео: Crimea BigNews / YouTube

Отвечая на вопрос, как относится к оккупации полуострова Российской Федерацией, артистка заявила, что "никак не относится". 

"Я просто не понимаю, за что мне отказывают", – заявила певица, получая свой экземпляр решения о запрете на въезд в Украину.

https://www.facebook.com/DPSUkraine/videos/353656509364776/

Вооруженный конфликт на востоке Украины начался в апреле 2014 года, после того, как РФ аннексировала Крым. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины и пророссийскими боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей.

Порядок въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда с нее, утвержденный Верховной Радой в июне 2015 года, предусматривает поездки в Крым через контрольно-пропускные пункты, расположенные на украинской территории. Иностранцы, которые хотят посетить полуостров, должны получить специальное разрешение в Государственной миграционной службе. 

34-летняя Ионова замужем за бизнесменом Александром Чистяковым, совладельцем нефтяной компании Ruspetro. У пары двое детей – 11-летняя Лидия и семилетняя Вера.

Теги: Россия, Крым, Борисполь, аннексия, Глюкоза, Глюк'оZа, певица
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