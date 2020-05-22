Клуб читателей
Бульвар Шоубиз
23 мая, 2020
 
Новости

Фадееву и Зюганову запретили въезд в Украину

Российский продюсер Максим Фадеев и лидер КПРФ Геннадий Зюганов не смогут въезжать в Украину на протяжении трех лет.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Фадеева признали лицом, угрожающим целостности Украины
Фадеева признали лицом, угрожающим целостности Украины
Фото: fadeevmaxim / Instagram

Служба безопасности Украины (СБУ) запретила въезд в страну российскому продюсеру Максиму Фадееву, а также лидеру КПРФ Геннадию Зюганову. Об этом сообщили в Telegram-канале СБУ.

Фадеев и Зюганов не смогут въезжать в Украину на протяжении трех лет.

За последний месяц Служба безопасности Украины запретила въезд на территорию государства 41 иностранцу, среди которых российские пропагандисты, члены террористических организаций, сепаратисты и сторонники неонацизма.

Максим Фадеев нарушал государственные границы Украины – посещал аннексированный Россией Крым. В 2016 году в Ялте проходили съемки его клипа. Об этом сообщали на Facebook-странице "Ялта ФМ. Новости Ялта Крым Мир".

Геннадий Зюганов в сентябре 2018 года заявил, что "ДНР" и "ЛНР" нужно включить в состав РФ.

Теги: Геннадий Зюганов, Максим Фадеев, Служба безопасности Украины
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
 
ПУБЛИКАЦИИ
все публикации
﻿Микс гриппа и коронавирус зимой, туризм с риском, рост самоубийств и алкоголизма – израильские медики рассказали о последствиях пандемии
﻿Микс гриппа и коронавирус зимой, туризм с риском, рост самоубийств и алкоголизма – израильские медики рассказали о последствиях пандемии
Елена ПОСКАННАЯ
Илларионов: Не хватит места перечислить малую толику того, что сделал Гордон по раскрытию агентуры КГБ/ФСБ в Украине
Илларионов: Не хватит места перечислить малую толику того, что сделал Гордон по раскрытию агентуры КГБ/ФСБ в Украине
Андрей ИЛЛАРИОНОВ
  Коржаков: Я не сомневаюсь, что Янукович был агентом КГБ
  Коржаков: Я не сомневаюсь, что Янукович был агентом КГБ
Дмитрий ГОРДОН
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

Новости

 
все публикации
 

Видео

 
все видео
 
 
 
Dmitriy Gordon
 
Бульвар Гордона
 
ГОРДОН
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS