Фадееву и Зюганову запретили въезд в Украину

Российский продюсер Максим Фадеев и лидер КПРФ Геннадий Зюганов не смогут въезжать в Украину на протяжении трех лет.

Служба безопасности Украины (СБУ) запретила въезд в страну российскому продюсеру Максиму Фадееву, а также лидеру КПРФ Геннадию Зюганову. Об этом сообщили в Telegram-канале СБУ.

Фадеев и Зюганов не смогут въезжать в Украину на протяжении трех лет.

За последний месяц Служба безопасности Украины запретила въезд на территорию государства 41 иностранцу, среди которых российские пропагандисты, члены террористических организаций, сепаратисты и сторонники неонацизма.

Максим Фадеев нарушал государственные границы Украины – посещал аннексированный Россией Крым. В 2016 году в Ялте проходили съемки его клипа. Об этом сообщали на Facebook-странице "Ялта ФМ. Новости Ялта Крым Мир".

Геннадий Зюганов в сентябре 2018 года заявил, что "ДНР" и "ЛНР" нужно включить в состав РФ.