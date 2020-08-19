"Мурашки". Глюк'oZa в новом клипе станцевала тверк, лежа на животе. Видео
Российская певица Глюк'oZa на своем YouTube-канале презентовала клип на песню "Мурашки". Режиссер – Дмитрий Черкозянов. Как таковой сюжет в ролике отсутствует. Певица танцует в окружении балета, исполняя трек. Она предстает в кадре в корсете, и короткой юбке, и облегающем комбинезоне. В отдельных эпизодах Глюк’oZa танцует тверк, лежа на животе на полу. "У меня мурашки по коже. Ты, по ходу, по уши тоже. И по нам стекает дождь, усиливая дрожь", – поется в треке.
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