"Петарда". Старшая дочь Глюк'оZы в дебютном клипе показала свои сны. Видео
Старшая дочь российской певицы Глюк'оZы, 13-летняя Лидия Ионова презентовала клип на песню "Петарда". Видео разместили на YouTube-канале Lidus. Под таким именем девушка начала певческую карьеру. "Год назад меня выгнали из школы после шести лет учебы там... Не за то, что я плохо училась или с кем-то устроила драку, просто за то, что я не соблюдала дресс-код и слишком часто задавала вопросы о том, для чего существуют разные правила. Просто я такой человек, мне надо понять, чтобы принять... А если мне говорят: "Делай как сказано", без объяснений, то тут я и сама себя боюсь", – рассказала дочь Глюк'оZы. По словам начинающей певицы, ей пришлось пару месяцев походить в школу рядом с домом, пока она не попала туда, куда очень хотела, где ей разрешают творить и быть собой. "В общем, год я училась жить по-новому, искала друзей, плакала, смеялась, меняла цвет волос, ругалась с родителями и учителями, не спала ночью, потом спала сутками..." – призналась певица. Она отметила, что "Петарда" раскрывает ее состояние в то время. "Про то, что творилось и творится в моей голове, и про то, во что я верю и чувствую!" – заявила Lidus. Она добавила, что в клипе отражены ее сны и мечты об идеальном доме, страхи, переживания, обиды, любимые животные, космос и океан, реальные фразы из жизни, родители, друзья, привязанности, искушения.
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